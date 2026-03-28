Radsport: Radprofi Lipowitz bei Katalonien-Rundfahrt auf Podestkurs

Deutschlands Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz überzeugt bei der Katalonien-Rundfahrt als Etappendritter und rückt in der Gesamtwertung vor. Jonas Vingegaard ist erneut nicht zu schlagen.
Queralt - Die deutsche Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz ist bei der Katalonien-Rundfahrt auf Podestkurs. Auf der vorletzten Etappe über 158,2 schwere Bergkilometer von Berga zur Wallfahrtskirche Santuari de Queralt belegte der 25-Jährige den dritten Rang. Mit tatkräftiger Unterstützung seines Red-Bull-Teamkollegen Remco Evenepoel verbesserte sich Lipowitz in der Gesamtwertung auf den dritten Platz.