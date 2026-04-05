Am Oude Kwaremont entscheidet sich wieder einmal die Ronde: Tadej Pogacar distanziert seinen großen Rivalen Mathieu van der Poel. Warum es ein Sieg für die Geschichtsbücher ist.
Oudenaarde - Tadej Pogacar richtete sich nach einer kurzen Verschnaufpause auf und nahm die Glückwünsche seines größten Rivalen erleichtert entgegen. Erneut hatte der Ausnahme-Radprofi Mathieu van der Poel bei der Flandern-Rundfahrt geschlagen, erneut mit einer Attacke am vorletzten der 16 ruppigen Anstiege. Was diesmal anders war: Mit seinem dritten Triumph nach 2023 und 2025 stieg Pogacar in den Kreis der Rekord-Sieger auf - zu dem van der Poel und sechs weitere Fahrer bereits gehörten.