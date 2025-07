Radsport: Mega Respekt nach ihrem Sturz

1 Clara Koppenburg weiterhin dabei. Foto: Mario Stiehl Die Profi-Radrennfahrerin Clara Koppenburg hat die dritte und vierte Etappe der Tour de Femmes so gut es geht überstanden.







Sie sind ihr aber alles andere als leicht gefallen. „Ich hatte gedacht, dass es bei diesen Flachetappen leichter wird, mitzufahren. Doch dem war nicht so. Das Tempo war mit einem Schnitt über 40 km/h unglaublich hoch. Und durch den Rücken- oder Seitenwind konnte man nicht so im Windschatten fahren. Es gab auch wieder viele Stürze. Ehrlich gesagt, es geht mir körperlich und mental gar nicht gut. Ich habe nach diesem Sturz mega Respekt. Ich sitze total verkrampft auf dem Fahrrad“, leidet die Lörracherin vom Cofidis Women Team weiterhin. Ihre einziger Job ist es, Julie Bego, die Trägerin des Weißen Trikots, abzusichern. An einen Ausstieg denkt sie aber noch nicht, obwohl es in den kommenden Etappen in die Berge geht. Sie ist halt eine Fighterin, die die Flinte nicht so schnell ins Korn wirft. nod