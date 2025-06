Ganz Geislingen drückt am Sonntag die Daumen: Die 3. Etappe des Interstuhl Cups, der größten Radrenn-Serie für Amateur-Radsportler im Süddeutschen Raum, steht in den Startlöchern.

Das Hauptrennen der Elite, Amateure und Junioren ab 15.15 Uhr ist gleichzeitig die Baden-Württembergische Meisterschaft Kriterium für die Elite und für die Amateure. Der RSV Geislingen war bereits im vergangenen Jahr Ausrichter der Baden-Württembergischen Meisterschaft.

Die Baden-Württembergischen Meister im Kriterium werden gekürt

Bei einem Kriterium werden die Sieger durch immer wiederkehrende Punktesprints ermittelt ähnlich dem Punkterennen auf der Bahn, was die Rennen spannend und interessant machen.

Nachwuchsfahrer eröffnen den Renntag

Da der Radfahrerverein Geislingen auch Nachwuchsfahrer in seinen Reihen hat veranstaltet er im Rahmen der 3. Etappe des Interstuhl Cups auch Jugend- und Anfängerrennen. Eröffnet wird der Renntag um 9 Uhr mit dem Rennen der Schülerklasse U 13, gefolgt vom Rennen der Schülerklasse U 15 um 10 Uhr. Um 11 Uhr gibt es ein Anfängerrennen für die Jahrgänge 2009 bis 2016 und ein Laufradrennen für die Jüngsten im Alter von zwei bis sechs Jahren.

Senioren und Frauen fahren gemeinsam

Um 12 Uhr startet die 3. Etappe der Senior Serie des Interstuhl Cups. Hier sind auch die Frauenklassen mit am Start, wo dann Frauenpower gegen die Routine der Senioren gefordert ist. Als klarer Favorit gilt Richard Schlude vom RV Pfeil Magstadt der bereits die beiden ersten Etappen gewann. Dass die Amazonen sich nicht verstecken müssen, bewies einmal mehr Selina Witzig vom Veloclub Dissenhofen bei der Etappe In Villingen, als sie mit dem 4. Platz knapp das Podest verfehlte. Am Start vom Bezirk Schwarzwald Zollern sind Joachim Broghammer vom RV Sulgen, Ulrich Bock von The Quality Group RSV Tailfingen und Klaus Dieter Boß vom SC Onstmettingen.

Halter will bei den Masters auf das Podest

Bei der Masters Serie die um 13.25 Uhr startet, gilt der Gesamtführende Richard Schlude vom RV Pfeil Magstadt als Siegesanwärter. Einen Sprung aufs Podest erhofft sich Thomas Halter von The Quality Group RSV Tailfingen, der mit Platz vier bei der Etappe in Villingen das Siegertreppchen knapp verfehlte. Unterstützung erhält er von seinen Tailfinger Vereinskameraden Benjamin Pfeiffer, Andreas Schindler, Daniel Lohse, Alexander Schulten, Werner Jedlicka und Jonas Schindler. Vom SC Onstmettingen startet Manuel Restle.

Im Hauptrennen geht es um die Landestitel

Das Hauptrennen der Elite, Amateure und Junioren, mit Start um 15.15 Uhr, ist gleichzeitig die Baden-Württembergische Meisterschaft Kriterium für die Elite und für die Amateure. Der Start des amtierenden Baden-Württembergischen Meister Kriterium Lorenz Bock von The Quality Group RSV Tailfingen, der im letzten Jahr in Geislingen den Titel holte, ist laut Aussage seines Vaters Uli Bock fraglich. Zu den Favoriten gehören die Fahrer der Racing Students und der Mannschaft Fratalli zusammen mit den Gebrüder Tenbruck aus Wendelsheim, die das Renngeschehen in Villingen bestimmten. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die Fahrer der Deißlinger Radlerlust Joscha Slongo und David Graf die in der offiziellen Gesamtwertung die Plätze eins und zwei belegen. Auf vordere Plätze hoffen auch die Villinger Fahrer um Stephan Duffner.