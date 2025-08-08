Radsport: Kunstrad-Ass aus Hongkong zu Gast in Albstadt

Yat Nam Chan, ein Weltklasse-Kunstradfahrer aus Hongkong, trainiert aktuell in Albstadt. Mit Bundestrainer Dieter Maute bereitet sich der 21-Jährige auf die Weltmeisterschaft vor.
Mehr als 9200 Kilometer Luftlinie trennen die Räumlichkeiten der Landessportschule in Albstadt von Hongkong am östlichen Rande Asiens. Und dennoch nahm Yat Nam Chan diesen Weg auf sich, um sich im Herzen der Schwäbischen Alb, unter Anleitung von Bundestrainer Dieter Maute, weiterzuentwickeln und auf die Weltmeisterschaft, die im November in Göppingen stattfinden wird, vorzubereiten.