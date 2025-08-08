Radsport: Kunstrad-Ass aus Hongkong zu Gast in Albstadt

Mehr als 9200 Kilometer Luftlinie trennen die Räumlichkeiten der Landessportschule in Albstadt von Hongkong am östlichen Rande Asiens. Und dennoch nahm Yat Nam Chan diesen Weg auf sich, um sich im Herzen der Schwäbischen Alb, unter Anleitung von Bundestrainer Dieter Maute, weiterzuentwickeln und auf die Weltmeisterschaft, die im November in Göppingen stattfinden wird, vorzubereiten.

Zweigleisiges Training

„Wir fahren in seinem Training aktuell wirklich zweigleisig“, erzählt Maute von seinem vorübergehenden Schützling. Zum einen wolle man ältere Übungen stabilisieren und sein aktuelles Programm verbessern. Zum anderen will der 21-Jährige aus Hongkong den Grundstein für weiterführende Übungen legen und neue Dinge erlernen.

An der Seite von Philipp-Thies Rapp

Doch warum kommt Yat Nam Chan dafür extra nach Albstadt? Eine Antwort dafür wärmt sich wenige Meter neben ihm und Maute bereits für sein Training auf. Chan holte beim Weltcup in Prag im März Bronze – die erste internationale Medaille seiner Karriere. Philipp-Thies Rapp vom RSV Tailfingen gewann diesen Weltcup – vor Jonas Beiter vom RV Trillfingen. Beim zweiten Wettbewerb in Langenselbold (Hessen) machten die deutschen Athleten sogar das gesamte Podest unter sich aus, als sich Simon Köcher vom RSV Öschelbronn zwischen den erneuten Gewinner Rapp und den drittplatzierten Beiter gesellte.

„Niemand hat mehr Wissen“

„Ich wollte unbedingt mit Dieter arbeiten – niemand hat mehr Wissen als er“, begründet Yat Nam Chan die 9200 Kilometer, die in diesen Wochen zwischen ihm und seiner Heimat liegen. Doch nicht nur die Expertise des Bundestrainers schätzt er unermesslich, sondern allein die Gelegenheit, so intensiv mit ihm zu arbeiten. „In Hongkong ist es oft so, dass zwei Coaches für 30 Athleten da sind“, erzählt er. Vieles musste sich der 21-Jährige über die Jahre hinweg deshalb selbst beibringen.

Hier in Deutschland hat er mit Dieter Maute einen Trainer, der ihm stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Für seinen Erfolg ist das unabdingbar, ist sich der junge Mann aus Hongkong sicher: „Das Wichtigste in unserem Sport ist das Training. Je häufiger ich eine Figur trainiere, umso besser kann ich sie im Wettkampf zeigen.“ Frei nach dem Motto „Übung macht den Meister“ also.

Mit vier Jahren auf dem Einrad

Dass Chan in diesem Sport ein Ausnahmetalent ist, zeichnete sich schon früh ab. Im Alter von vier Jahren begann er mit dem Einrad, nur ein Jahr später sattelte er dann auf Kunstrad um. Diese früh begonnene Leidenschaft führte in in jungen Jahren bereits um die ganze Welt – und sogar bis nach Albstadt. Mehrere Wochen am Stück verbringt er nun hier, lebt an der Landessportschule und trainiert vier- bis fünfmal am Tag, um seinem großen Ziel Schritt für Schritt näherzukommen. Denn: Es soll nicht bei der einen Medaille in Prag bleiben.

Dritter Weltcup in Frankreich

Am 23. August steht der dritte Weltcup der Saison an, in Puteaux, einem französischen Städtchen westlich von Paris. Und danach geht es langsam, aber sicher auch schon in Richtung WM, wo die Zielsetzung schon jetzt klar ist: „Er will um eine Medaille fahren“, setzt Dieter Maute die Messlatte hoch an. Yat Nam Chan stimmt nickend zu – schließlich wäre er sonst nicht mehr als 9200 Kilometer um die halbe Welt gereist.