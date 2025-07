Und die Lörracherin Clara Koppenburg ist dabei. Die 29-Jährige gehört dem Cofidis Women Team, in dem die Bergspezialistin vor allem Helferdienste ableisten wird.

Als Top-Favoritinnen werden die Niederländerin Demi Vollering und Vorjahressiegerin Katarzyna Niewiadoma gehandelt. Vollering konnte die Tour de France Femmes 2024 nicht zu ihren Gunsten entscheiden, weil sie damals auf der fünften Etappe stürzte und viel Zeit verlor.

Die härteste Widersacherin dürfte Niewiadoma, die Siegerin im vergangenen Jahr, sein. Die Polin zeigte 2024 vor allem auf der letzten Etappe, was in ihr steckt. Am Ende entschieden gerade einmal vier Sekunden Vorsprung für die Fahrerin des deutschen Teams Canyon-SRAM-zondarcrypto in der Gesamtwertung. So eine knappe Entscheidung hat es in der Geschichte der Tour de France Femmes noch nicht gegeben. Auf der Rechnung haben sollten Vollering und Niewiadoma die Italienerin Elisa Longo Borghini. Sie gewann jüngst als Kapitänin des UAE Team ADQ den Giro d’Italia.

Aber auch Deutschlands Topfahrerin Liane Lippert ist in diesem Jahr eine Menge zuzutrauen. Im vergangenen Jahr machte die Friedrichshaferin vom Team Movistar schon mit einem 18. Platz auf sich aufmerksam. Eine wichtige Stütze ist auch Ricarda Bauerfeind, die im Team der Tour-Siegerin Niewiadoma fährt.

Los geht es am Samstag in der radsportbegeisterten Bretagne. Die Etappe von Vannes nach Plumelec ist mit 79 Kilometern recht kurz, hat es aber schon zum Auftakt in sich. Nach dem Start in der Hafenstadt Vannes sollte es allerdings nicht lange dauern, bis sich das Peleton auf dem Anstieg zum Côte de Cadoual wiederfindet. Dreimal müssen die Fahrerinnen diesen kleineren Berg überwinden, bevor in Plumelec die erste Trägerin des Gelben Trikots feststeht. Als erwiesene Bergfahrerinnen dürfte Clara Koppenburg das erste Streckenprofil entgegenkommen.

Auf der zweiten Etappe am Sonntag (27. Juli) bleibt der Tour-Tross in der Bretagne. Rund 110 Kilometer sind es von Brest nach Quimper. Und es wird wieder hügelig. Auf dem Weg von der Hafenstadt Brest nach Quimper warten mehrere kleine Bergwertungen auf die Fahrerinnen. Nach rund 77 Kilometern biegt das Peleton dann auf einen hügeligen Rundkurs ein, den es zweimal absolvieren, bevor es hinaus ins Ziel nach Quimper muss.