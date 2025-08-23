Florian Lipowitz geht mit Schmerzen an den Start und leistet wichtige Helferdienste für den niederländischen Meister. Doch der Sieg des Sprinters wird von der Jury aberkannt. Es jubelt ein Norweger.
Kassel - Alle Mühe war umsonst. Florian Lipowitz bereitete unter Schmerzen den Sieg seines Teamkollegen Danny van Poppel mustergültig vor, doch die Rennjury kannte nach einem grenzwertigen Sprint kein Pardon. Dem niederländischen Meister wurde der Sieg auf der dritten Etappe wieder aberkannt. Stattdessen durfte der Norweger Sören Waerenskjold nach 175,7 Kilometern von Arnsberg nach Kassel nachträglich jubeln, der Prolog-Sieger von Essen steht damit auch vor dem Gesamtsieg.