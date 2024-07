Die Deutschland Tour macht am Samstag, 24. August, Station in der Doppelstadt. Von Schwenningen kommt der Tross über Weilersbach und Obereschach nach Villingen. Jetzt informierte die Verwaltung die Gewerbetreibenden über Straßensperrungen.

Die Lidl Deutschland Tour kündigt sich mit großen Schritten an: Nur noch vier Wochen, bis die internationale Radsportelite von Schwenningen über Weilersbach und Obereschach auf die Zielgerade in die Villinger Bertholdstraße einbiegt.

Damit alle Gewerbetreibenden mit den wichtigen Informationen zum Event, insbesondere der Streckenführung und möglichen Auswirkungen auf den Betrieb, aus erster Hand versorgt werden, hat die WIR Villingen-Schwenningen GmbH eine Informationsveranstaltungen der Neuen Tonhalle angeboten. Bei rund 1600 versendeten Einladungen waren etwa 20 Interessierte gekommen.

Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der WIR, unterstrich in seiner Begrüßung noch einmal die Bedeutung der Deutschland Tour für die Stadt: Das Radsportevent Deutschlands wird mit Fernsehbildern in 190 Länder übertragen und erreicht rund sechs Millionen Zuschauer. Es werden 10 000 Besucher in der Stadt erwartet, das große Rahmenprogramm lädt vor allem auch die Einwohner selbst ein, das Großereignis live mitzuverfolgen.

Streckenverlauf

Die Strecke, die als Königsetappe bezeichnet werden kann, verläuft von Schwenningen durch die Innenstadt direkt am Marktplatz vorbei Richtung Weilersbach, über Obereschach und schließlich über die Berliner Straße in die historische Innenstadt Villingens. Entlang der Stadtmauer biegen die Radrennprofis auf die Zielgerade in der Bertholdstraße ein.

Verkehsrregelungen

Rik Sauser, Geschäftsführer von Sauser Events und verantwortlich für den Streckenverlauf und die Absperrungen, ging bei den Terminen noch einmal konkret auf die einzelnen Gebiete ein: Sperrzeiten der Streckenabschnitte sind wie folgt vorgesehen: Schwenningen: circa zwischen 16.10 und 16.40 Uhr; Weilersbach: 16.20 bis 16.45 Uhr; Obereschach: 16.25 bis 16.50 Uhr; VS-Oberschacher Straße/Zufahrt Vockenhausen: 16.25 bis 16.50 Uhr. Die Sperrung der Innenstadt Villingen ist aufgrund der Newcomer Tour und der Kinderradveranstaltungen, die bereits ab Mittag zwischen 12.45 und 15.55 Uhr anstehen, von längerer Dauer notwendig. Sperrung Villingen – Haslach-Wöschhalde: 12.30 bis 17.30 Uhr. Die Zu- und Ausfahrt über den Außenring ist möglich. Im Ifängle ist die Ausfahrt über die Berliner Straße in Richtung Außenring möglich.

Vockenhausen: 12.30 bis 17.30 Uhr – die Ausfahrt im Bereich Vockenhausen erfolgt über die Berliner Straße zur B33. Die Zufahrt Vockenhausen ist über die B33 Vockenhauser Straße möglich. Die Vockenhauser Straße in Richtung Goldenbühlstraße bleibt für den Verkehr offen. Innenstadt Villingen: 12.30 bis 17.30 Uhr – Bereich Klosterring, Waldstraße, Kirnacher Straße über Schwenninger Straße oder Vockenhauser Straße (Ausfahrten von der B33) – Bereich Goldenbühl Zu- und Ausfahrt über Goldenbühlstraße und Wieselsbergstraße zur B33 möglich – die Fahrspur Berliner Straße ab Waldstraße bis Karlsruher Straße stadtauswärts bleibt für den Verkehr offen – Ausfahrt Bereich Riet über Romäusring und Kalkofenstraße über die Rennstrecke möglich. Im Bereich Gerberstraße ist die Ein- und Ausfahrt über Kaiserstraße/Schwenninger Straße möglich. Während längerer Sperrzeiten wird an den Streckenposten entschieden, ob Durchfahrten auch in dieser Zeit noch möglich sind.

Der Zielbereich

Die Bertholdstraße wird bereits ab Freitagabend zum Aufbau der Übertragungswagen und Einrichtung des Zielbereichs einseitig gesperrt – die Umleitung erfolgt bis 6 Uhr morgens über die Gerwigstraße und ist dann beidseitig ganztägig gesperrt. Hinter der Neuen Tonhalle müssen die Bereiche Warenburgstraße und Schwedendammstraße nebst Seitenstraßen für den Verkehr und somit auch für Anwohner und Gewerbetreibende gesperrt werden, da hier die Aufstellung der Teambusse notwendig ist. Die Betroffenen werden gesondert über Ausweichparkplätze informiert.

Shuttle-Busse im Einsatz

Für alle Besucher steht ein ÖPNV-Shuttle bereit. Von 10 bis 18 Uhr fährt ein Bus in Dauerschleife vom Parkplatz Friedengrund in die Stadt. In Schwenningen ist von 11 bis 19 Uhr vom Parkplatz Messe ein Shuttle zwischen Bahnhof Schwenningen und Bahnhof Villingen eingerichtet. Im Zentralbereich kann der reguläre Busverkehr vom Parkplatz Klosterhof sowie dem Parkplatz der Firma Andris genutzt werden. Jeden Samstag fährt der Bus im Stadtverkehr kostenlos. Neben dem ÖPNV-Angebot stehen im gesamten Stadtgebiet über 4000 Parkplätze zur Verfügung.

Damit niemand nach dem Urlaub eine böse Überraschung erlebt, bittet die Stadt alle Bürger, die ihr Fahrzeug während ihrer Abwesenheit im öffentlichen Raum parken, jemanden damit zu beauftragen, das Fahrzeug umzuparken, falls Halteverbote eingerichtet werden. Fahrzeuge, die in Halteverbotszonen stehen, müssen sonst konsequent abgeschleppt werden.

Kontakt

Hotline

Wer Fragen zur Lidl Deutschland Tour hat oder Anregungen weitergeben möchte, kann die eigens eingerichtete Hotline unter Telefon 07721/82 83 84 oder das Kontaktformular nutzen, das auf der Seite www.deutschlandtour-vs.de verfügbar ist. Da sind auch alle Neuigkeiten, Streckenverläufe, Parkplatzübersicht, ein umfassendes FAQ sowie das Rahmenprogramm zu finden.