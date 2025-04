Radsport in Furtwangen: Biker treten wieder in die Pedale

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, eine erste Versammlung mit Helfern und Institutionen fand jüngst im voll besetzten Bürgersaal statt. Insgesamt zwischen 700 und 800 Freiwillige sind die Stütze des Schwarzwald Bike Marathons und freuen sich bereits gemeinsam mit dem Organisationsteam auf die Neuauflage.

Der Ablauf der Veranstaltung wird sich stark an die bisherigen Auflagen anlehnen. Die Strecken bleiben dieselben, werden aber künftig genauer ausgewiesen. Somit wird es eine 94 Kilometer-Strecke geben (bisher 90er), eine 59 Kilometer-Strecke (bisher 60er) und eine 46 Kilometer-Strecke (bisher 42er). Die 2023 eingeführte E-Bike Strecke hat sich bewährt und wird in diesem Jahr wieder auf der 46er Strecke angeboten.

Neu: Gravel-Cup

Dem Trend folgend gibt es zusätzlich einen Gravel-Cup über die 46 Kilometer. Gravel Bikes sind eine noch junge Entwicklung aus dem Rennradbereich. Die Bikes liegen in der Kategorie zwischen Rennrad und Cyclocrosser und sind ideal für Fahrer, die auf der Straße, auf Schotter und im Wald unterwegs sein wollen.

„Wir möchten mit E-Bike und Gravel das Angebot erweitern und so den ein oder anderen neuen Fahrer abholen“, betont dazu der Vorsitzende des Schwarzwald Bike Marathons, Josef Herdner.

Seit 1. Januar ist die Anmeldung zum 27. Bike möglich und die Zahlen sind bisher vielversprechend. Wie die Stadt mitteilt, haben sich viele Radsportbegeisterte bereits angemeldet und wie immer steht neben der sportlichen Leistung aller Teilnehmer vor allem der soziale Zweck im Vordergrund. Denn wieder gehen jeweils fünf Euro der Startgebühr sowie nicht abgeholte Preisgelder an die Rehabilitationsklinik „Katharinenhöhe“ in Furtwangen. Alle Strecken führen an der Nachsorgeklinik vorbei.

Herz der Veranstaltung ist wie in der Vergangenheit wieder das Rena-Stadion. Neben Start- und Ziel sind hier unter anderem verschiedene Expo-Stände, eine Kids-Area und die Nudelparty angesiedelt. Die Startnummernausgabe wird wieder im städtischen Bauhof organisiert.

Profis moderieren

Für die richtige Bike-Atmosphäre sorgt an der Katharinenhöhe Moderator Hans-Peter Pohl. Angekommen im Ziel empfängt Moderator Stefan Lubowitzki gemeinsam mit Dagmar Bettinger die Teilnehmer. Drexler Laufrad-Trophy und Rena Kids-Cup am Samstag

Der Samstag steht wie immer im Zeichen der jüngsten Fahrer. Bei der Drexler Laufrad-Trophy ab 12.30 Uhr und dem Rena Kids-Cup ab 13.30 Uhr werden die Jungen und Mädchen ihr Können unter Beweis stellen. Anmeldungen hierfür sind bereits jetzt oder auch am Tag selber noch direkt im Stadion möglich. Gegen 17.15 Uhr ist die Siegerehrung des Rena Kids-Cup geplant.

Auch E-Bikes unterwegs

Am Sonntag wird es neben dem EGT Cross Country Jugend Cup und dem tw-elektric Cup auf 46 Kilometern sowie dem Ketterer Antriebe Cup auf 59 Kilometern auch wieder den Rothaus-Cup auf 94 Kilometern geben, wie im Vorjahr mit abgewandelter Streckenführung über Linach (30 Kilometer) und der Weiterfahrt auf der 59er Strecke.

Wie bereits 2023 wird zusätzlich der Magna E-Cup auf 46 Kilometern angeboten. Und erstmals begeben sich die Gravel-Fahrerinnen und –Fahrer auf den Scherzinger Gravel-Cup mit ebenfalls 46 Kilometern. Wie 2023 beginnen die Starts ab 8 Uhr mit dem 94er Rothaus-Cup. Um 8.30 Uhr ist schließlich der Start des 46er Magna E-Cup. Start des Ketterer Antriebe Cup ist schließlich um 8.45 Uhr. Gefahren werden hierbei 59 Kilometer. Um 9.15 Uhr startet der neue Scherzinger Gravel-Cup auf der 46er Strecke. Ab 9.30 Uhr gehen schließlich die Biker auf die 46 Kilometer lange Strecke vom EGT Cross Country Jugend Cup und vom tw-electric Cup.

Live-Bilder auf der Leinwand

Gegen 10 Uhr werden im Ziel bereits die ersten E-Bike Fahrer erwartet. Die Zieleinkunft für die schnellsten auf der 59 Kilometer Strecke ist voraussichtlich gegen 10.45 Uhr. Die Siegerehrungen finden schließlich ab 14 Uhr im Rena-Stadion statt. Am Sonntag wird es wieder eine LED-Leinwand im Stadion geben, die ab 8 Uhr eine Live-Übertragung von der Katharinenhöhe ermöglicht. Und auch bei den Kids am Samstag werden die jungen Biker entlang der Strecke gefilmt und in das Stadion live übertragen.

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer sowie die Zustimmung der Grundstücksbesitzer machen den Bike-Marathon erst möglich.

Weitere Informationen unter www.schwarzwald-bike-marathon.de oder auf Instagram: schwarzwald_bike_marathon.