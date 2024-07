So liefen die 20. Wolftal-Mountainbike-Tage

1 Die Sternfahrt der Wolftal-Mountainbiker führte alle Teilnehmer am Samstagnachmittag hinauf zum Gütschkopf auf dem Schwarzenbruch. Foto: Wolftal-Tourismus

Die Rad-Veranstaltung ist nach wie vor bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen beliebt. Zu den Höhepunkten zählte eine Tour aus drei Richtungen über Hänge und Höhen des Wolftals.









Die 20. Wolftal-Mountainbike-Tage in Wolfach wurden am vergangenen Freitag eröffnet. Mit der Tour „In den Abend hinein“ startete die Sportveranstaltung. Nach der Begrüßung und einer kurzen Vorstellung der Strecke ging es bei sommerlichen Temperaturen steil hinauf zum „Hexenlandeplatz“ am Riegelsberg.