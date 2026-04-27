Der Auserwählte, der Messias, ein Phänomen: Paul Seixas lässt Frankreich ein wenig durchdrehen. Dabei ist der Radprofi erst 19 Jahre alt. Er hat einen großen Auftrag.
Leipzig/Lüttich - Letztlich soll sogar Monsieur le Président zum Hörer gegriffen haben. Schließlich darf in dieser delikaten Angelegenheit von mindestens nationaler Tragweite rein gar nichts schiefgehen. Emmanuel Macron klingelte also angeblich bei Paul Seixas durch und warb bei dem Radprofi dafür, doch bei seinem jetzigen Team zu bleiben. Als Franzose ist man doch bei der größten Equipe des Landes am besten aufgehoben.