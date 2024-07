Radsport: Erstmals streift sich eine Amazone das Leadertrikot über

1 Zur Sache ging es auf der siebten Etappe des Interstuh-Cups in Wilflingen; wie hier in der Masters Serie. Foto: Ulrika Fussnegger

Ein Sturz von Joscha Slongo von der Deißlinger Radlerlust überschattet die 7. Etappe des Interstuhl Cups; ein Rundstreckenrennen rund um Wilflingen.









Den Renntag in Wilflingen eröffnete die Senior Serie mit ihrem Rennen. Hier treffen ambitionierte Amazonen auf die Erfahrung der Senioren. Die Frauen zeigten eindrucksvoll den Senioren, was in ihnen steckt. Drei Amazonen kamen unter die ersten Acht, und die erst 15 Jährige Selina Witzig vom Veloclub Diessenhofen überraschte einmal mehr mit Platz drei. Das Rennen gewann mit über zwei Minuten Vorsprung Christian Eminger vom RV Stegen vor Alexander Mohr vom RSV Elmendingen. Für Eminger war es der dritte Etappensieg in Folge. Ulrich Bock vom RSV Tailfingen wurde Zwölfter.