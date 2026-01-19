Radsport Eliteklasse: Eine junge Furtwangerin schafft es in die Bundesliga

Ilaria Rothe vom SC Furtwangen fährt ab dieser Saison für das neue Bundesliga-Team Equipe Stuttgart Féminine.

Mit dem Beginn der Radsport-Saison 2026 schlägt Ilaria Rothe, Nachwuchssportlerin des Ski-Club Furtwangen, ein neues Kapitel auf: Die 18-Jährige wurde in das Bundesliga-Team Equipe Stuttgart Féminine aufgenommen und bestreitet dort ihr erstes Jahr in der Eliteklasse. Für den Ski-Club ist das nicht nur sportlich ein großer Erfolg, sondern auch ein Zeichen dafür, wie stark Nachwuchsarbeit und Vereinsbindung langfristig wirken können.

Rothe ist seit mehreren Jahren Teil des baden-württembergischen Landeskaders und hat in der Juniorinnen-Klasse starke Leistungen im Bahn- und Straßenradsport gezeigt. 2024 und 2025 erzielte sie unter anderem den zweiten Platz bei der Deutschen Bahn-Meisterschaft in der Mannschaftsverfolgung sowie Podiumsplatzierungen bei Landesmeisterschaften und Bundesligarennen.

Sitz in Stuttgart-Vaihingen

„Wir freuen uns sehr, dass Ilaria den Sprung in ein Bundesliga-Team geschafft hat und dabei weiterhin mit uns verbunden bleibt“, sagte Antje Jäger, Vorstandsmitglied des Ski-Clubs und zugleich Teamleiterin des Stuttgarter Radrennstalls. Gemeinsam mit Kati Rothe, ebenfalls aus dem Vorstand des Ski-Clubs, bringt sie sich aktiv in die Betreuung des Teams ein.

Die Equipe ist ein neu gegründetes Frauen-Bundesliga-Team mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen und organisatorisch eingebettet in die Strukturen des RSV Stuttgart-Vaihingen. Das Projekt will Fahrerinnen aus Baden-Württemberg fördern. „Unser Ziel ist es, jungen Athletinnen wie Ilaria ein professionelles Umfeld zu bieten und ihnen den Übergang vom Nachwuchs- in den Elitebereich zu erleichtern“, so Jäger.

Besonderes Signal

Dass mit Rothe eine Fahrerin aus dem eigenen Verein diesen Weg geht und gleichzeitig zwei Ski-Club-Vorstandsmitglieder im Team mitwirken, ist für den Verein ein besonderes Signal. Es zeigt, wie eng Ehrenamt, sportliche Entwicklung und langfristige Förderung im Ski-Club miteinander verbunden sind.

Für die Saison 2026 plant der Rennstall Starts bei deutschen Meisterschaften, Bahnwettbewerben und Bundesliga-Rennen. Der Ski-Club will Rothe weiterhin eng begleiten.