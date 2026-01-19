Radsport Eliteklasse: Eine junge Furtwangerin schafft es in die Bundesliga

Ilaria Rothe vom SC Furtwangen fährt ab dieser Saison für das neue Bundesliga-Team Equipe Stuttgart Féminine.
Mit dem Beginn der Radsport-Saison 2026 schlägt Ilaria Rothe, Nachwuchssportlerin des Ski-Club Furtwangen, ein neues Kapitel auf: Die 18-Jährige wurde in das Bundesliga-Team Equipe Stuttgart Féminine aufgenommen und bestreitet dort ihr erstes Jahr in der Eliteklasse. Für den Ski-Club ist das nicht nur sportlich ein großer Erfolg, sondern auch ein Zeichen dafür, wie stark Nachwuchsarbeit und Vereinsbindung langfristig wirken können.