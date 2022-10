2 Der 28-Jährige Unterbaldinger war einer der besten Bahnrad-Fahrer der Welt. Foto: Jane Barlow

Der Unterbaldinger Weltklasse-Bahnradfahrer Domenic Weinstein beendet überraschend seine erfolgreiche Karriere. Der 28-Jährige war einer der weltbesten Verfolgerfahrer der vergangenen Jahre.















Domenic Weinstein drückt sich bei seiner Antwort auf die Frage nach den Hintergründen seines Rücktritts diplomatisch aus: "Die Perspektiven haben für mich im Nationalteam nicht mehr gestimmt. Die Entscheidung, jetzt aufzuhören, fiel mir schwer. Aber ich wollte konsequent handeln." Seine Worte verdeutlichen: Er möchte nach vielen schönen Jahren beim Abschied nicht mehr Porzellan zerschlagen.

Seine Pläne

Wie es für ihn weitergeht? Denkbar ist – zumindest für die kommenden zehn Jahre – eine berufliche Karriere bei der Bundeswehr. "Diese hat mich in all den Jahren hervorragend in meiner Karriere unterstützt. Ich möchte nun auch etwas zurückgeben. In den kommenden Wochen werde ich genauer sehen, wohin beruflich mein Weg führt", betont der 28-Jährige.

Seine WM-Teilnahme stand kurz bevor

Domenic Weinstein hatte aufgrund einer Corona-Infektion die Bahn-Europameisterschaften in München im Sommer verpasst. Doch für die Bahn-WM in Paris in der kommenden Woche war er für die Wettbewerbe im Mannschafts-Vierer und in der Einerverfolgung nominiert gewesen.

Vorbereitung für Titelkämpfe geprägt von Problemen

An der Vorbereitung für die WM unter dem neuen Bundestrainer Tim Zühlke gab es seitens des 28-Jährigen Kritik. Aber auch bei diesem Thema möchte Domenic Weinstein kein Öl mehr ins Feuer gießen. Nur so viel: "Ich glaube nicht, dass wir, so wie die Vorbereitung gelaufen ist, im Bahnvierer und ich in der Einerverfolgung bei der WM Medaillenchancen haben oder gehabt hätten."

Olympia 2024 war noch ein großes Ziel

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris waren sein nächstes großes Ziel. Es wäre seine dritte Olympia-Teilnahme gewesen. Nun ist es aber anders gekommen.

Sein Blick zurück

Domenic Weinstein hält sich momentan wieder daheim in Unterbaldingen auf und blickt auf eine herausragenden Karriere zurück: "Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es war eine fantastische Zeit. Da zählen nicht nur die großen Siege dazu, sondern auch wie zum Beispiel alles angefangen hat mit den Rennen als Jugendlicher. Alles wurde für mich immer größer. Inzwischen habe ich weltweit viele Freunde. Das ist ein sehr schönes Gefühl."

Im Moment möchte Domenic Weinstein daheim erst einmal seinen überraschenden Karriereabschied für sich verarbeiten. Der Radsport rückt für ihn immer weiter weg. Selbst Einladungen von Freunden zu einer lockeren Radtour in der Region lehnt er gerade ab. "Ich möchte im Moment wirklich kein Rad mehr sehen, gehe lieber Joggen oder Wandern." Für Domenic Weinstein beginnt gerade ein neues großes Kapitel in seinem Leben. Er freut sich darauf.

Die Höhepunkte einer großartigen Laufbahn

Seine größten Erfolge feierte Domenic Weinstein in der Einerverfolgung, war aber auch zweimal bei den Olympischen Spielen in der Mannschaftsverfolgung am Start und belegte dort 2016 und 2021 mit dem Team Deutschland die Plätze fünf und sechs. 2018 wurde Domenic Weinstein im Einer Verfolgungs-Europameister – 2016 und 2019 gewann er jeweils den WM-Vizetitel. Die zweite WM-Medaille in der Einerverfolgung bezeichnet er selbst als seinen größten Erfolg. "Ich bin 2019 im polnischen Pruszkow eine Zeit unter 4:10 Minuten gefahren und musste mich nur Filippo Ganna (Italien) geschlagen geben." Der 28-Jährige verbesserte in der Einerverfolgung auch mehrmals den deutschen Rekord.