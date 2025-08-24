Florian Lipowitz hat mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Begeisterung ausgelöst. Das Zuschauer-Interesse ist stark angewachsen. Auch ein Crash kann ihn nicht bremsen.
Magdeburg - Florian Lipowitz schrieb auch mit schmerzender Hand fleißig Autogramme. "Ich halte den Stift nur mit Daumen und Zeigefinger, das geht schon", scherzte der nach einem Crash lädierte deutsche Radstar, der mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Euphorie entfacht hat. Der Schwabe war bei der Deutschland Tour der gefeierte Star, auch wenn er sportlich nur eine Nebenrolle eingenommen hat.