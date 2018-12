Radsport Coole Stunts auf der ganzen Welt

Erst vor ein paar Tagen kam er aus China zurück. Dort belegte er bei der Trial-Weltmeisterschaft in Chengdu den 22. Platz. Bei der EM, die in diesem Jahr in Moudon in der Schweiz stattgefunden hatte, war es der 27. Platz. Es waren seine jeweils siebten Teilnahmen an Welt- und Europameisterschaften –­ und wahrscheinlich vorerst die letzten. An ein Karriereende denkt Heiko Lehmann zwar noch nicht, den ganz großen Stress will er sich jedoch auch nicht mehr geben. "Man wird halt älter", sagt er.

Die Zeit, die er während des Studiums auf dem Rad verbracht hat, verbringt er nun im Büro

Seit dem vergangenen Jahr ist der 27-Jährige im Berufsleben angekommen. Er arbeitet als Ingenieur bei einem Automobil-Zulieferer in Sindelfingen. Die Zeit, von der er während seines Studiums und der Schulzeit viel auf dem Fahrrad verbracht hat, verbringt er nun im Büro. An eine Profi-Karriere ist in seiner Randsportart nach wie vor nicht zu denken. "Das gibt es zwar dank Social Media und Sponsoren inzwischen, doch dafür hat mich die Weltspitze inzwischen viel zu weit abgehängt", erklärt er. "Dazu müsste ich meinen Job kündigen, nach Frankreich oder Spanien ziehen, wo die großen Märkte sind, und vier, fünf Jahre reinhauen, um in die Top-Ten der Weltrangliste zu kommen."