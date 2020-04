Radsport Alessa-Catriona Pröpster und der Olympia-Traum

Ihr Talent wird entdeckt

Alles begann in Burladingen-Starzeln, wo ihr Vater, den wöchtentlichen Radtreff betreute. Mit elf Jahren ist sie einfach mal mitgegangen und entdeckte so ihr Talent. Als Zwölfjährige stieg sie dann gemeinam mit ihrem Papa Klaus aufs Tandem und ist aus Spaß beim Albstadt Bike Marathon und beim Trans-Zollernalb mitgefahren. Ihr erstes Rennen in Albstadt-Tailfingen hat sie auf Anhieb gewonnen. "Das erste Jahr in dem ich so richtig Rennen gefahren bin, war 2014", erzählt die heute 19-Jährige, die sich im selben Jahr der RSG Zollernalb angeschlossen hat und erfolgreich Cross-und Straßenrennen fuhr. 2017 folgte dann der Schritt aufs Internat. 2018 wechselte sie dann zum RSC Ludwigshafen.

Auf ihr bislang größten Momente angesprochen, erzählt die Jungingerin: "2018 war mein erstes Jahr als Sprinterin, davor bin ich ja Ausdauer gefahren, da bin ich direkt zur Junioren-WM gekommen und gleich am ersten Tag Weltmeisterin geworden. Das war schon so ein krasser Moment für mich, denn das war wirklich so, wo ich meine Eltern gesehen hab, die sind alle vor Freude in Tränen zusammengebrochen."

Im Mai 2019 verletzte sich Alessa-Catriona Pröpster beim Volleyballspielen in der Schule am Knöchel - ein dreifacher Bänderriss wie sich herausstellen sollte. Sie trat aber trotzdem bei der EM an und holte den Titel. "Als ich dann Europameisterin geworden bin, lag ich gefühlt fünf Minuten in den Armen von meinem Papa. Das war etwas ganz Besonderes." Auch bei der anschließenden deutschen Meisterschaft räumte die 19-Jährige mächtig ab. Beim Höhepunkt, der Weltmeisterschaft in Frankfurt/Oder war sie trotz schmerzender Verletzung und Trainingsrückstand ebenfalls nicht zu stoppen, holte zwei Gold- und zwei Silbermedaillen.

Und auch der Olympia-Traum lebt. Alessa-Catriona Pröpster sagt: "Ich realisiere das noch gar nicht so. Für mich ist das so weit weg wie der Mond gefühlt." Bis Tokio 2021 ist noch reichlich Zeit und viele Leute unterstützen die 19-Jährige auf ihrem Weg an die Spitze. Ihrer ehemaligen Trainingspartnerin Miriam Welte hat sie nach eigener Aussage viel zu verdanken. Die Olympiasiegerin von London im Jahr 2012 weiß, wie es geht und war immer eine "gute Freundin" für Alessa-Catriona Pröpster.

Knochen und Knorpel haben etwas abbekommen

Im Dezember musste ihr Knöchelverletzung dann doch operiert werden. Die Reha bremste ihren Enthusiasmus in den zurückliegenden Monaten. Seit wenigen Wochen sitzt sie nun auch wieder im Fahrradsattel. Auf der Bahn kann sie derzeit allerdings nicht fahren, da alle Bahnen geschlossen sind. Dennoch wird an den Grundlagen gearbeitet. Pro Tag hat sie zwei bis drei Trainingseinheiten zu absolvieren, die alle so zwei bis drei Stunden dauern.

Beruflich zieht es Alessa-Catriona Pröpster zur Bundespolizei. Als kleines Kind wollte sie zwar auch schon Polizistin werden, doch ein Grund für ihre Bewerbung war natürlich auch, dass in der Spitzenfördergruppe der Bundespolizei Sportler unterstützt werden. Das ist für die die ideale Möglichkeit Sport und Beruf unter einen Hut bringen. Denn die 19-Jährige hat noch viel vor.