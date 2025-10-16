Radschnellweg Schopfheim-Basel: Warum Schopfheimer Gemeinderäte die Notbremse ziehen wollen

Die geschätzten Kosten mehr als verdoppelt, die Strecke deutlich geschrumpft: Aus Sicht von Schopfheimer Stadträten Grund genug, beim Radschnellweg RS 7 die Notbremse zu ziehen.
„Da bleibt einem wirklich die Spucke weg“: Freie Wähler Stadtrat Sven-Hendrik zeigte sich fassungslos angesichts der aktuellen Entwicklungen in Sachen Schnellradweg, die den Schopfheimer Gemeinderäten eigentlich als reine Mitteilung zur Kenntnis gebracht werden sollte. Geplant und in der Hauptsache entschieden wird über die Radschnellverbindung RS 7 von Schopfheim nach Basel auf Ebene des Landkreises.