Nach gelungener Premiere im letzten Jahr setzt der SMC, Deutschlands größte Radsport-Jugendrennserie, damit für seine Abschlussveranstaltung erneut auf den RV Waldmössingen.

Damit honorieren die Verantwortlichen die gute Performance des Vereins bei der Rennorganisation. Zudem erwies sich die Kastellhalle als idealer Ort für Anmeldung und Siegerehrungen sowie für die zentrale Bewirtung.

Jugend MTB-Rennen

Wie in der letzten Saison besteht die SMC-Rennserie aus neun Einzelrennen an verschiedenen Orten zwischen Freiburg und Freudenstadt. Gekürt werden die besten Schwarzwälder MTB-Nachwuchsfahrer in den Klassen von U11 bis U19.

Das Highlight mit Abschlussrennen und Gesamtsiegerehrung zum SMC 2024 findet erneut in Waldmössingen statt. In die Abschlusswertung kommen Fahrer, die bei mindestens sieben der neun Rennen teilgenommen haben. Neu in diesem Jahr ist ein separater Technik-Wettbewerb in der U11, bei dem zusätzliche Ergebnispunkte eingefahren werden können.

Auch die Schüler U7 und U9 dürfen im Technik-Parcours ihren Mut und ihr Können unter Beweis stellen. Die Schüler- und Jugendrennen starten mit der U19 ab 9 Uhr.

Gravel-MTB-Race

Das Feld der Graveler setzt sich erneut aus Amateuren, Eliteamateuren und ambitionierten Jedermännern zusammen. Im Hobby-Bereich dürfen neben Solo-Fahrern auch wieder Zweier-Teams männlich, weiblich und mixed an den Start gehen. Lizenz und Hobby-Solo-Fahrer absolvieren die gesamte Distanz von acht Runden à sechs Kilometer und werden in den Klassen U50/Ü50 gewertet. Zweier-Teams dagegen lösen sich ab. Die Fahrzeiten werden addiert. Zugelassen sind Räder jeglicher Art, auch MTB, jedoch ausnahmslos ohne Unterstützung. Start ist um 15 Uhr.

Anmeldung und Ergebnisse

Anmeldungen können bis zum Meldeschluss am Sonntag, 29. September, online erfolgen, Nachmeldungen sind gegen Aufpreis bis eine Stunde vor Start möglich.

Details und Hinweise zur Anmeldung gibt es unter www.rv-waldmoessingen.de