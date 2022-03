Jonas Koch hauchdünn am Podest in Belgien vorbei

1 Der Rottweiler Jonas Koch kämpfte verbissen und war beim Frühjahrsklassiker vorn dabei. Foto: BORA-hansgrohe/Sprintcycling

Ein richtiger Beißer: Der Rottweiler Radprofi Jonas Koch verpasste hauchdünn die Sprintentscheidung des Klassikers Gent-Wevelgem. Dabei zeigte er sich in Top-Form – ein Missgeschick verhinderte einen Platz ganz vorn.















Gent-Wevelgem ist eines der wichtigsten Rennen im Kalender der belgischen Frühjahrsklassiker. Und das Team BORA-hansgrohe, für das Koch seit dieser Saison fährt, hat sie in ihrem Programm, die 248,8 Kilometer lange Strecke zwischen Ieper und Wevelgem, gespickt mit neun Abschnitten auf Kopfsteinpflaster, drei Schotter-Sektoren und drei Runden über den Kemmelberg als Kriterium des Tages.

Defekte und Stürze

Doch es lief nicht rund für das Team, und so hatten die BORA-hansgrohe-Fahrer immer wieder mit Defekten zu kämpfen – oder mit Stürzen. So wie Jonas Koch. Früh im Rennen wurde er durch einen Sturz behindert, und so musste er sich auf der knallharten Piste wieder nach vorne arbeiten. Was ihm auch gelang. Durch die anstrengende Aufholjagd fehlten ihm für den Schlussspurt jedoch die Körner.

Jonas Koch im Pech

"Wir haben heute wirklich viel Pech gehabt hier bei Gent-Wevelgem. Defekte haben uns immer wieder zurückgeworfen und haben uns am Ende eine bessere Platzierung gekostet", erklärte der Sportliche Leiter Jean-Pierre Heynderickx, der Jonas Koch ausdrücklich hervorhob: "Jonas war im Finale noch dabei, konnte aber im Sprint nicht mehr entscheidend eingreifen. Insgesamt ist die Entwicklung momentan aber positiv, und die Jungs kommen Rennen für Rennen mehr in Schwung. Ab jetzt: Voller Fokus auf die Flandernrundfahrt!"

"Ich habe viel investiert"

Das wollte auch Koch unterschreiben, der der Chance, ganz vorne einzugreifen, jedoch hinterhertrauerte: "Ein richtig schweres Rennen wieder heute! Ich war bereits früh im Rennen durch einen Sturz blockiert und musste danach viel investieren, um wieder zurückzukommen. Im Sprint der zweiten Gruppe war ich zwar dabei, konnte aber mit Krämpfen nicht mehr entscheidend eingreifen." So landete er mit nur acht Sekunden Rückstand auf Platz 22.

Riesen-Sensation

Ganz vorne gab es eine Riesen-Sensation: Biniam Girmay aus Eritrea gewann als erster Afrikaner diesen schweren Klassiker und stahlt den Stars um Wout van Aert die Schau. Der 21-Jährige holte sich überraschend den Sieg im Sprint einer vierköpfigen Spitzengruppe vor dem Franzosen Christophe Laporte und dem Belgier Dries van Gestel. "Das ist unglaublich. Das habe ich nicht erwartet, so ein Rennen zu gewinnen", sagte Girmay nach seinem Coup und sieht eine große Zukunft für den afrikanischen Radsport: "Es wird sich eine Menge ändern. Wir werden eine rosige Zukunft haben."

Entwicklungsprogramm greift

Girmay hatte im vergangenen Jahr bereits bei der WM Geschichte geschrieben, als er bei seinem zweiten Platz im U23-Rennen aufs Podium gefahren war. Der 21-Jährige war über das Entwicklungsprogramm des Weltverbandes UCI in den Profiradsport gekommen. Mitte des vergangenen Jahres folgte schließlich der Wechsel in die WorldTour zum belgischen Team Intermarché-Wanty Gobert, für das Koch im Vorjahr gefahren war.

Wout van Aert nur Zwölfter

In diesem Jahr startete Girmay dann richtig durch. Auf Mallorca gewann er das Rennen in Alcudia. Es folgten starke Auftritte bei Mailand-Sanremo (10.) und dem E3-Preis (5.). Bei der Flandern-Rundfahrt will er nächstes Wochenende aber nicht starten. "Ich vermisse meine Frau, meine Tochter. Ich will erstmal wieder nach Hause." Alle Augen waren auf Alleskönner van Aert gerichtet. Und der Belgier, der erst am Freitag den E3-Preis in Harelbeke gewonnen hatte, startete am Kemmelberg beim letzten Anstieg eine Attacke. Doch die Rivalen ließen den Olympia-Zweiten dieses Mal nicht ziehen. Am Ende musste er sich mit dem zwölften Platz begnügen.