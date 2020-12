Radonvorsorgegebiete im Schwarzwald 29 Gemeinden sollen Vorsorgegebiete werden

Stuttgart - Um Menschen besser vor dem krebserregendem Gas Radon zu schützen, will das Umweltministerium 29 Gemeinden im mittleren und südlichen Schwarzwald zu Vorsorgegebieten erklären. Dort wären dann Arbeitgeber nach Angaben vom Mittwoch verpflichtet, Radon an Arbeitsplätzen im Keller- und Erdgeschoss zu messen und bei zu hohen Werten Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Für Privatleute gelte die Pflicht zwar nicht, sagte Minister Franz Untersteller (Grüne). "Aber wer ein Haus in einem Vorsorgegebiet bewohnt, sollte sich im eigenen Interesse mit den Möglichkeiten befassen, die Radonexposition zu minimieren." Vor der Ausweisung der Vorsorgegebiete ist eine freiwillige Beteiligung der Öffentlichkeit geplant.