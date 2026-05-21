Radnetz bei Dotternhausen: Gemeinderat steht Querungshilfe skeptisch gegenüber

Das RadNetz BW an der B27 bei Dotternhausen soll mit einer Querungshilfe mit Inselkopf versehen werden. Die Gemeinde zeigt sich skeptisch.
Aus meiner Sicht ist es einfach nur kritisch“, sagt Bürgermeisterin Marion Maier. „Wir haben einen Konflikt zwischen Radverkehr, Lastverkehr und Schwerlastverkehr.“ Auch die Mitglieder des Gemeinderats Dotternhausen zeigen sich skeptisch gegenüber des vorgelegten Lösungsvorschlags. „Ich sehe da keinerlei Sicherheit und eine unheimliche Gefahr für den Radfahrer“, meint Elisabeth Menholz. „Das verleitet nur, darüberzufahren. Ich kann es nicht mal zur Kenntnis nehmen und nicht zustimmen.“