Radler haben Probleme: Gefährliche Enge in der Seelbacher Eisenbahnstraße

Der Radwanderweg Rhein – Schuttertal führt über rund 36 Kilometer von Schweighausen bis Ottenheim und verbindet die Vorbergzone des Schwarzwalds mit der Rheinebene. Teil der Strecke ist auch die Eisenbahnstraße in Seelbach – dort haben die Radler allerdings keine eigene Spur zur Verfügung, sondern müssen sich die Straße mit Autos und vor allem mit viel gewerblichem Verkehr teilen.

Karin Dietz-Weber und Werner Weber von der Initiative „Sichere Radwege in Seelbach“ veranschaulichten dieses Problem in der Frageviertelstunde der Gemeinderatssitzung am Montag anhand von zwei aktuellen Beispielen: Am Montag hätten zwei SUVs die Vorfahrt von Dietz-Weber, die mit dem Rad unterwegs war, missachtet. Beide Fahrzeuge hätten außerdem den Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten. Auch die vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde würden dort regelmäßig überschritten, war zu hören. Die andere Situation war eine Woche zuvor beobachtet worden: Am Übergang vom Radweg auf die Straße sei ein Lkw einer Familie mit Kind, die auf dem Rad unterwegs war, gefährlich nahegekommen.

Ratsmitglieder bestätigen die Verkehrsprobleme in der Eisenbahnstraße

Die Ergebnisse der Verkehrsschau präsentierte dann Tom Isenmann vom Bau- und Umweltamt. Stationen waren unter anderem die Eisenbahnstraße und die Mündung des Radwegs am Bahndamm gewesen. Auch hier war zuvor bemängelt worden, dass die Geschwindigkeitsmarkierungen nicht ausreichten. Da dort allerdings regelmäßig das Tempo kontrolliert wird, gebe es vonseiten des Landratsamtes keinen Handlungsbedarf, war zu hören.

Obwohl laut der Tagesordnung die Ergebnisse der Verkehrsschau lediglich zur Kenntnis genommen werden sollten, hatten einige Gemeinderäten dann doch einige Anmerkungen dazu, gerade zur Situation in der Eisenbahnstraße. So stellte Julia Anselm-Weber (Grüne) fest, dass die Kommunen seit einer Gesetzesänderung bei Radwegen mehr Spielraum hätten. Es sei daher Sache der Gemeinde Seelbach, diese Lücke im Radweg Rhein – Schuttertal zu schließen.

Wolfgang Himmelsbach (SPD) warf die Frage auf, ob nicht ein Radweg entlang der Schutter parallel zur Eisenbahnstraße angelegt werden könnte. Stefanie Scharffenberg (CDU) betonte, dass so ein Radweg Radlern helfen und zugleich die Eisenbahnstraße entlasten würde. Alle Redner waren sich indes einig, dass der Radverkehr in der Eisenbahnstraße so nicht bleiben könne.

Laut Landratsamt ist vor Ort gar kein Platz für einen Fahrradweg

Laut der Verkehrsschau ist ein Radweg entlang der Eisenbahnstraße aus Sicht des Landratsamtes aber nicht möglich, da die Straße zu schmal dafür zu sei. Und ein Radweg anstelle des Gehwegs sei aufgrund der einmündenden Hofeinfahrten nicht zulässig. Die Einfahrt bei Edeka Kohler, die von Lkws benutzt wird, soll indes besser markiert werden, obwohl dort – laut Protokoll der Verkehrsschau – keine Gefahrenstelle vorliegt. Dafür sei das Verkehrauskommen der privaten Einfahrt zu gering. Die Hecke im Einfahrtsbereich soll regelmäßig so zurückgeschnitten werden, dass keine keine Sichtbarrieren entstehen.

Eine gute Nachricht gab außerdem es zu den bis dato in der Eisenbahnstraße parkendem Linienbussen der SWEG: Sie sollen einen Parkplatz zugewiesen bekommen, so dass sie nicht mehr die Straße verengen.