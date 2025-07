Radler fahren einfach weiter: Pendler ärgern sich über frühe Sperrung

1 Die Radler nehmen das Gesetz selbst in die Hand. Foto: Heinz Vollmar Eine Sperrung ohne sichtbare Bauarbeiten wird nicht akzeptiert.







Wenn aufgrund von Baumaßnahmen Wege gesperrt werden müssen, dann ärgert dies den einen oder anderen, weil er Umweg in Kauf nehmen muss – die meisten nehmen jedoch die Absperrungen kommentarlos hin. Das ist ganz anders an der Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer im östlichen Teil der Siedlung in Wyhlen, die von vielen genutzt wird, um entlang des Altrheins über das Stauwehr des Kraftwerks in die Schweiz zu gelangen. Vor allem Berufspendler nutzen diese Strecke, um mit dem Fahrrad zu ihren Arbeitsplätzen in die Schweiz zu gelangen.