Mittwochnachmittag in der Schramberger Fußgängerzone. Immer wieder, so beklagen es Inhaber und Mitarbeiter von benachbarten Geschäften, würden Jugendliche „wie wild“ mit ihren Rädern durch die Fußgängerzone rasen. Und die Polizei würde nichts dagegen unternehmen, meint ein Ladeninhaber, der deswegen jüngst auch schon die Beamten gerufen hatte. Und auch die Stadt tue nichts, heißt es von anderer Seite. „Bis einmal etwas passiert“, sagt ein Dritter – und jetzt ist eben etwas passiert: Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist in Höhe des „Venezia“ auf eine 83-Jährige von hinten aufgefahren. Die Frau fiel zu Boden fiel. Augenzeugen sprechen von Verletzungen an den Zähnen und am Bein, sie wurde in eine Klinik gebracht. Auch für den Radfahrer haben die Beamten zur Sicherheit einen Rettungswagen gerufen.

Rettungsdienst und Polizei waren am Mittwochmittag in der Fußgängerzone im Einsatz. Foto: Wegner

„Es sind Wenige, aber die seien ziemlich schnell, teilweise auch mit Elektrofahrrädern“, sagt ein Gastwirt, der sich schon länger über die Situation ärgert. Viele Radler hielten sich an die Schrittgeschwindigkeit, sagen andere, aber eben nicht alle. Und da liege das Problem, das die Stadt endlich in den Griff bekommen müsse, sind sie sich einig.

Angst um die Kinder

Vor allem auch, weil er kleine Kinder habe, meint ein Ladeninhaber, die trauten sich kaum in die Fußgängerzone. Das könne doch so nicht weitergehen. Vielleicht müsse die Zone doch für Radler gesperrt werden, sagt ein weiterer.