Sportlich war Werner Bisinger schon immer, radfahren und wandern waren seine Leidenschaft. Viele Alpengipfel hat er erklommen, mit seinen Söhnen war er auch schon auf Berg-Tour in Nepal.

Und mit seinem Rennrad ist er viele Tausend Kilometer gefahren. Seit einigen Jahren ist der 88-Jährige mit dem E-Bike unterwegs und hat den Spaß an diesem Sport nicht verloren. Zusammen mit seinem Fahrradkameraden Edgar Schellhammer legt er um die 5000 Kilometer im Jahr zurück rund um den Schwarzwald und die Schwäbische Alb.

Größere Herausforderung gesucht

„Die frische Luft und die sportliche Betätigung halten Körper und Geist fit“ sagt er und schwärmt von der schönen Natur, die er beim Radeln immer wieder entdeckt.

Ein Mal im Jahr sucht er dann eine größere Herausforderung und macht eine mehrtägige Radreise. Dieses Jahr ging es eine Woche in das „Radparadies Ammergauer Alpen“, wie er sein Ziel nannte.

Märchenhafte Ausblicke

Begleitet haben ihn Helga und Edgar Schellhammer aus Heiligenzimmern. Gleich die erste Tagestour mit 109 Kilometern und 1000 Höhenmetern über das Murnauer Moos, dem Kochelsee und hinauf zum Walchensee war ein guter Test für die daheim erarbeitete Kondition. Belohnt wurden die Radler mit märchenhaften Ausblicken über den von Bergen umrahmten Walchensee.

Nach dieser sportlichen Tour gestaltete das Trio die nächsten Ausfahrten etwas ruhiger. Sie radelten durch den sogenannten Pfaffenwinkel, wo sie nach jeder Wegbiegung etwas Neues entdeckten, sei es ein Barockkirchlein, ein verwunschener See oder ein Biergarten, der zum Flüssigkeitsauftanken einlud.

Viele Höhenmeter geschafft

Die Abschlusstour führte von Füssen in das noch naturbelassene Lechtal bis Weißenbach, hinauf auf den Gaichpass und in das Tannheimer Tal mit seinem idyllisch gelegenen Vilsalpsee. Über Grän und das Engtal und nach 75 Kilometern und 900 Höhenmetern kamen sie wieder in Füssen an.

„Zu schnell ging die Woche vorbei“ resümiert Bisinger und blickt schon vorwärts auf neue Raderlebnisse.