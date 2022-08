1 Radon kommt auch im Kreis Calw vor. Mit diesen Messgeräten kann das radioaktive Gas nachgewiesen werden. Foto: Deck

Radon ist nach Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs – und im Schwarzwald kommt das radioaktive Gas besonders häufig vor. Im Kreis Calw wird das Risiko zwar als gering eingeschätzt, doch auch hier sind wohl drei von 100 Gebäuden betroffen.















Kreis Calw - Unsichtbar, geruchlos – und extrem gesundheitsschädlich: Radon ist ein nicht wahrnehmbares Gas, das überall im Boden vorkommen kann. Besonders betroffen sind Mittelgebirge aus Granitgestein, neben dem Bayerischen Wald, dem Fichtelgebirge und dem Erzgebirge vor allem der Schwarzwald. Sammelt sich das radioaktive Gas in Innenräumen an, kann es gefährlich für die Gesundheit werden. Denn: Nach Rauchen ist Radon die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs.

In Baden-Württemberg gelten 29 Kommunen seit vergangenem Jahr als Radon-Vorsorgegebiete. Sie liegen fast ausnahmslos im Süden rund um Freiburg. Mit Schiltach und Lauterbach sind zudem zwei Orte aus dem Kreis Rottweil dabei. In diesen 29 Kommunen gilt jedes zehnte Gebäude als radonbelastet. Bei Neubauten gelten in Vorsorgegebieten deshalb besondere Auflagen, damit das Gas nicht so leicht vom Boden in den Keller eindringen kann. Auch am Arbeitsplatz muss ein besonderer Strahlenschutz gewährleistet sein.

Bislang keine Auffälligkeiten

Im Kreis Calw ist das nicht der Fall, denn bei Messungen der Landesanstalt für Umwelt wurde nirgendwo der Grenzwert von 300 Becquerel Radon pro Kubikmeter Atemluft erreicht oder gar überschritten. "Bei uns kam es noch nie zu Auffälligkeiten", bestätigt Tobias Haußmann, Pressesprecher des Landratsamtes in Calw, gegenüber unserer Redaktion und beruhigt: "Es gibt keinen Anlass zur Sorge."

Dennoch: Völlig frei von Radon ist auch der Kreis Calw nicht. Werner Altkofer, stellvertretener Präsident der Landesanstalt für Umwelt, macht deutlich: "Uns sind Messungen außerhalb der Vorsorgegebiete bekannt, bei denen die Referenzwerte in Räumen überschritten wurden." Man gehe davon aus, dass im Kreis Calw etwa drei von 100 Gebäuden betroffen sind. Die Landesanstalt für Umwelt empfiehlt daher: Lüften – vor allem im Keller, denn als radioaktives Gas hat Radon sehr hohe Dichte und sammelt sich somit in unteren Stockwerken an.

Messungen selbst durchführen

Ebenso wirbt die in Karlsruhe sitzende Landesanstalt für Umwelt dafür, selbst Radonmessungen durchzuführen. Diese seien "einfach und kostengünstig durchzuführen", sagt Altkofer und erklärt: "In häufig genutzten Privaträumen wird je ein Radon-Exposimeter im Keller und Erdgeschoss für zwei bis zwölf Monate aufgestellt. Die Räume sollen wie gewohnt weiter genutzt werden. Das Radon-Messgerät besteht aus einer kleinen Plastikdose mit eingebautem Filter und einer Detektorfolie. Es benötigt keinen Strom. Die rund 30 Euro teuren Geräte können über anerkannte Stellen bestellt werden, die anschließend auch die Analyse des Exposimeters durchführen."