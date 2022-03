1 Das Funkhaus des Senders SWR, der verschiedene Radio- und Fernsehprogramme in Baden-Württemberg ausstrahlt. (Archivbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) macht regelmäßig Umfragen unter Radiohörern. Demnach verloren Sender wie SWR3 und Antenne 1 einen Teil ihrer Hörerschaft. Ein anderer Sender konnte dagegen zulegen.















Link kopiert

Mehrere große Radiosender in Baden-Württemberg haben an Hörergunst verloren. Dies ergab die am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichte Media-Analyse. Demnach kommt die öffentlich-rechtliche Popwelle SWR3 im Land auf 533.000 Hörerinnen und Hörer je Stunde montags bis freitags. Das sind 38.000 weniger als bei der Erhebung vom vergangenen Juli. Den Informations- und Unterhaltungssender SWR1 Baden-Württemberg schalten im Schnitt 352.000 Menschen ein - ein Minus von 25.000.

Auch bei den Privatsendern Radio Regenbogen (160.000 Hörer) und Hitradio Antenne 1 (147.000) gab es Rückgänge. Leicht zulegen konnten dagegen SWR4 BW (380.000) und Radio 7 (112.000).

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hat bundesweit knapp 66.000 Menschen ab 14 Jahren in der deutschsprachigen Bevölkerung befragt - und zwar in zwei Wellen: zwischen dem 6. Dezember 2020 und dem 28. März 2021 sowie zwischen dem 5. September 2021 und dem 12. Dezember 2021. Die agma ist ein Zusammenschluss von mehr als 200 Unternehmen der Medien- und Werbewirtschaft. Von den Hörerzahlen hängen die Preise für Werbespots ab.