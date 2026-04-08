Radio aus dem Kinzigtal: Darum ging SWR 1 vom Haslacher Marktplatz aus auf Sendung

Kinzigtalsteig und Wander-Ausrüstung – unter anderem über diese Themen haben die SWR1-Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein aus Haslach berichtet.

Auf der „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour machte das mobile Sendestudio des SWR1 am Dienstag Station auf dem Haslacher Marktplatz. Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein sendeten ab 12 Uhr live aus der Hansjakob-Stadt, als Außen- und Wanderreporter war Julian Hammerstein unterwegs zur Hohenlochen-Hütte des Schwarzwaldvereins Wolfach.

Täglich von 12 bis 16 Uhr steht das Programm ganz im Zeichen von Naturerlebnis, Bewegung und der landschaftlichen Vielfalt Baden-Württembergs. Die Moderatoren sprechen dabei mit Menschen vor Ort, stellen besondere Wanderwege, Ausflugsziele und landschaftliche Highlights vor und greifen Themen auf, die die jeweiligen Orte und ihre Umgebung prägen.

Zum Motto „Wandern und Berge“ schauten in Haslach unter anderem Vanessa Kopp von der Schwarzwald-Tourismus Kinzigtal und Daniel Kienzler von „Sport Sandhas“ im Studio vorbei.

Ein Fan brachte Kuchen ins mobile Studio

Kopp warb für den neuen Kinzigtalsteig, der im Oktober feierlich eröffnet wird und berichtete von den umfangreichen Vorarbeiten zu dem Projekt gemeinsam mit den Wegewarten der beteiligten Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins. Kienzler gab Tipps zur Rucksack-Wahl und zum richtigen Schuhwerk.

Ein Fan brachte bei dem Besuch auf der Haslacher Marktplatz für die Moderatoren einen selbst gebackenen Kuchen mit. Zahlreiche Autogrammkarten wurden an die Zuhörer und Interessierten vor Ort verteilt. Viele Zuschauer nutzten die Chance in Haslach, den beiden Moderatoren bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.

An mehreren Monitoren liefen die Informationen zusammen. Tondera-Klein gab bereitwillig Auskunft zum Zusammenspiel von Musikauswahl, Nachrichtenschnipseln und den über einen Ticker hereinkommenden Verkehrsnachrichten.

Während der Sendezeit in Haslach mahnte bei den Verkehrsnachrichten ein Hammer auf der Fahrbahn die Autofahrer zur Vorsicht auf einem Autobahnabschnitt. Stefanie Anhalt ließ sich diese „Mega-Vorlage“ nicht entgehen und leitete zum zweiten Einspieler von Wanderreporter Julian Hammerstein über.

Ein Moderator sendete von der Hohenlochenhütte

Dieser hatte zwischenzeitlich gemeinsam mit Milena von Zilewski und Herbert Haaser vom Schwarzwaldverein Wolfach die gut zweihundert Höhenmeter zur Hohenlochenhütte hoch über Hausach geschafft. Hammerstein berichtete vom „schönsten Spülplatz“ des Schwarzwalds, von dem sich bei bester Fernsicht wohl an die 40 Kilometer weit über den Schwarzwald blicken ließ und machte sich dann auf die finale Etappe zum Spitzfelsen-Gipfel.

Zurück auf dem Haslacher Marktplatz nutzte Comedian Lukas Staier alias „Cossu“ die Chance zum „Heimspiel“ vor den jetzt am Nachmittag zahlreicher gewordenen Zuschauern und die Mutigen trauten sich, „live“ Geburtstagsgrüße zu senden.

Die SWR1-Regio-Tour

Die SWR1 „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour führt durch sehr unterschiedliche Landschaftsräume – vom Schwarzwald über den Hegau bis zur Schwäbischen Alb – und zeigt Baden-Württemberg als vielfältiges Wander- und Bergland. Im Mittelpunkt stehen dabei laut einer Mitteilung des SWR nicht nur Höhenmeter und Aussichtspunkte, sondern auch die Menschen, Orte und Besonderheiten entlang der Wege. „Die SWR1 ‚Für uns in Baden-Württemberg‘-Tour bringt das Land direkt ins Programm – live, nah dran und mitten aus den Regionen“, heißt es dort weiter. Vor Ort am mobilen Studio sind alle interessierten Menschen in der Aprilwoche eingeladen, sich ein Bild von einer Radioproduktion aus nächster Nähe zu machen und mit den Moderatoren und den Mitarbeitenden des SWR ins Gespräch zu kommen. Die kommenden geplanten Stationen der SWR1 „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour 2026 sind am heutigen Mittwoch, 8. April, Furtwangen im Schwarzwald, am Donnerstag, 9. April, Singen sowie am Freitag, 10. April, Zwiefalten, heißt es abschließend.