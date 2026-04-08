Radio aus dem Kinzigtal: Darum ging SWR 1 vom Haslacher Marktplatz aus auf Sendung

Kinzigtalsteig und Wander-Ausrüstung – unter anderem über diese Themen haben die SWR1-Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein aus Haslach berichtet.
Auf der „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour machte das mobile Sendestudio des SWR1 am Dienstag Station auf dem Haslacher Marktplatz. Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein sendeten ab 12 Uhr live aus der Hansjakob-Stadt, als Außen- und Wanderreporter war Julian Hammerstein unterwegs zur Hohenlochen-Hütte des Schwarzwaldvereins Wolfach.