Edmund Briegel, der Vorsitzende des Fördervereins, eröffnete die Sitzung und Kassiererin Verena Schäfer ging gleich zum Vorlesen des Kassenberichts über. Anschließend erfolgte die Entlastung der Vorstandschaft.

Danach eröffnete der Vorsitzende des RVA, Gerd Hirt, die Sitzung des Hauptvereins. Schriftführerin Heike Maier berichtete von sieben Sitzungen des Ausschusses. Sie gab einen Überblick über die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr. Ein besonderes Ereignis war der Umzug ins neue Vereinslokal, das Radlerheim.

Kassiererin Jutta Rimke legte einen ausführlichen Kassenbericht vor, in dem beeindruckende Erlöse der Veranstaltungen aufgeführt wurden.

Es folgte der Bericht der Jugendleiterinnen Tina Ziefle und Ronja Hellstern über das Sommerferienprogramm der Gemeinde unter dem Motto „Manege frei!“ in dem die Kinder verschiedene Geschicklichkeitsspiele und Aufgaben meistern durften. Zur Belohnung für die anstrengende und intensive Kufa-Saison gab es einen Back- und Spielnachmittag für die Kunstradler.

Hervorragenden Ergebnissen der Rennfahrer

Jürgen Briegel berichtete von hervorragenden Ergebnissen und Platzierungen der Rennfahrer Daniel Hentschel, Markus Abt, Jochen Feilhauer und Noa Marie Rieder.

Hallenfachwartin Sandra Bantle informierte über die Höhepunkte ihrer Abteilung, in der es viele Leistungsträger gibt. Die hervorragenden Ergebnisse von den Fahrerinnen Madeleine und Larissa Milz, Anna Spielvogel, Luisa und Sophia Schon, Irene Victorine Kamsou und Charlotte Bantle schmelzen auf der Zunge wie ein Stück Schokolade. Zuwachs bekam die Abteilung Kunstrad von Karla Leicht aus Dettingen.

Uwe Ziefle berichtete über die Aktivitäten des Radtreffs, die sich im vergangenen Vereinsjahr relativ schwierig gestaltet haben. Es wurde in zwei Gruppen gefahren. Während die eine Gruppe motorisiert unterwegs war, bestand die zweite Gruppe zumeist aus reinen „Bioradlern“. Eine gewisse Herausforderung an die Guides bestand darin, die Touren so zu planen, dass die Gruppen möglichst zeitgleich zur abschließenden Einkehr eintrafen.

Es folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und die Ernennungen zu Ehrenmitgliedern. Eine besondere Ehrung erhielt August Hirt für seine 70-jährige Mitgliedschaft. Ihm gebührt große Anerkennung und Dankbarkeit, denn er hatte lange Zeit die Geschicke des Vereins als Vorsitzender geleitet. Vizebezirksvorsitzender Ewald Baiker dankte ihm für seine geleistete Arbeit und Sportkreis-Präsident Alfred Schweizer brachte mit der Übergabe der höchsten Auszeichnung im Sportkreis Freudenstadt, dem Sportkreis-Ehrenbrief, seinen Dank zum Ausdruck.

Bei Wahlen treten alle Vorstandsmitglieder wieder an

Bürgermeister Ferdinand Truffner nahm die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft vor und fungierte als Wahlleiter. Außer dem Amt des Kassenprüfers Volker Tietze, der sein Amt aus zeitlichen Gründen nicht mehr ausführen kann, der jedoch von Silke Hellstern ersetzt wurde, wurden alle Ämter wie bisher besetzt.

Am 5. Mai steht der Ba-Wü-Cup der Kunstradabteilung in der Täleseehalle an, bei dem alle Mitglieder gefordert sein werden. Zuschauer sind Willkommen.

Ehrungen beim Radfahrverein Adler

Beim Radfahrverein Adler

Empfingen wurden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt.

Für zehn Jahre wurden geehrt:

Edgar Baiker, Ronja Hellstern, Andrea Kleindienst, Siegfried Lutz, Ralf Pohl, Hans-Peter Rebmann, Dennis Stengel, Uwe Ziefle.

Für 20 Jahre

wurde geehrt: Manuel Reich.

Für 25 Jahre

wurde geehrt: Nicole Gaus, Philipp Kipp, Peter Steimle

Für 30 Jahre

wurde geehrt: Michael Nagel.

Für 40 Jahre

wurde geehrt: Mario Briegel.

Für 70 Jahre

wurde geehrt: August Hirt.

Zu Ehrenmitgliedern

ernannt wurden: Albin Abt, Herbert Briegel, Annette Hauser, Michaela Schroll, Jochen Feilhauer.