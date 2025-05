Der Radfahrverein Bergradler Gremmelsbach hat ein aktives Vereinsjahr hinter sich. In der Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftsraum wurde zurückgeblickt.

Aktivitäten Oliver Hannemann bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihre aktive Teilnahme am Vereinsleben. Man beteiligte sich an der Dorfputzete, lud die Mitglieder zum Vereinsgrillen ein und führte im November wieder ein Theaterstück auf, welches viel Publikum lockte.

Sportliches Bei der internen Meisterschaft siegte Thomas Rase in der Rennradklasse und verteidigte seinen Titel als Vereinsmeister. In der Laufradklasse gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bo Schneider und Kilian Dieterle, so dass es zwei erste Plätze gab. Neben den Vereinsausfahrten nahm man am Riderman in Bad Dürrheim, am Surm in Alpirsbach sowie an überregionalen Radrennen teil.

Ehrungen Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Sylvia Schneider und Thomas Reuter geehrt. Sie erhielten die Vereinsnadel in Gold. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Beatrix Bahl, Edeltraud Dold, Martin Dold, Franz Dresp, Primus Hock, Hubert Nock, Willi Weisser und Paula Wernet ausgezeichnet.

Wahlen Oliver Hannemann wurde als Vorsitzender und Thomas Wenke als Kassierer bei den Wahlen bestätigt. Rosa Dieterle bleibt Kassenprüferin und Sylvia Schneider wurde neu dazu gewählt. Das Amt des Jugendvertreters blieb zum Bedauern des Vereins unbesetzt.