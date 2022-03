Großeinsatz der Feuerwehr Wohncontainer des Schotterwerks Gfrörer in Empfingen stehen in Flammen

Schock am frühen Montagabend: Wohncontainer für Arbeiter des Schotterwerks Gfrörer in Empfingen standen in Flammen. Verletzt wurde laut Feuerwehr-Sprecher zum Glück niemand.