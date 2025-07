Radfahrer entfernen sich: Pedelecfahrer streift ein Auto

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Ein Pedelecfahrer hat ein Fahrzeug beschädigt und wurde dabei beobachtet.







Link kopiert



Ein junger Mann auf einem Pedelc streifte in der Solvaystraße 10a in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr einen dort abgestellten schwarzen Kia Ceed, berichtet die Polizei. Der Pedelec-Fahrer, welcher vermutlich einen weiteren jungen Mann auf dem Pedelec mitgenommen hatte, war in Richtung Ritterstraße unterwegs. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte den Unfall und sprach die beiden jungen Männer aus dem Fenster heraus an. Diese entfernten sich daraufhin von der Örtlichkeit. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen sucht unter Tel. 07624/9 89 00 Zeugen.