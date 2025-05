Radfahren in VS: Fahrradstraßen motivieren zum Umstieg aufs Rad

Radfahren in VS

1 Die farblich markierten Fahrradstraßen in Villingen-Schwenningen sollen Sicherheit und Sichtbarkeit erhöhen. Foto: Emelie Baisch

Immer mehr Straßen in VS werden zur Fahrradstraße umgewandelt. Die Stadt zieht eine erste Bilanz, Radfahrer zeigen sich zufrieden – und weitere Maßnahmen sind bereits in Planung.









Die Fahrradstraßen in Villingen-Schwenningen erfreuen sich wachsender Beliebtheit – sowohl bei Alltagsradlern als auch im Radsport. „Ich finde die bisherigen Fahrradstraßen in VS sehr sinnvoll. Sie motivieren definitiv mehr Leute, sich aufs Rad zu setzen“, sagt Philipp Bernhard, Vorsitzender des Radsportclubs 1886 Villingen. Für ihn sind die speziell ausgewiesenen Strecken ein Gewinn für die Mobilitätswende in der Doppelstadt.