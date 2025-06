Radfahren in Nagold

1 Vertreter von Politik und Unternehmen nahmen am Spatenstich für den Radweg Schietingen – Altheim teil. Foto: Bernklau Nagold engagiert sich nun auch für den Radverkehr – und das nicht nur im Stadtgebiet. An der Kreisgrenze geht es jetzt an einen überregionalen Lückenschluss.







Der 303 Kilometer lange Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg verläuft von Heidelberg durch den Kraichgau und den Schwarzwald bis nach Radolfzell am Bodensee. An einer Stelle hat er jedoch eine Lücke – ausgerechnet auf Nagolder Stadtgebiet. Zwischen Horb am Neckar und Nagold ist er noch nicht als klassischer Radweg ausgebaut.