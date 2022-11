1 In der Lederstraße ist das Radfahren nur im Schritttempo erlaubt. Foto: Buck

Radfahren in der Lederstraße ja, allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit. Das gilt seit Herbst 2020. Damit diese Regel für alle offenbar wird, sollten große Banner aufgehängt werden. Doch wo bleiben die?















Link kopiert

Calw - Fahrrad gefahren wird in der Lederstraße und der Badstraße schon immer – obwohl das lange Zeit illegal war. Bekanntlich handelt es sich bei den Straßen um Fußgängerzonen, in denen Radler eigentlich dazu verpflichtet sind, von ihrem Gefährt abzusteigen und es zu schieben.

Das Problem dabei: Die Lederstraße ist Teil des beliebten Nagoldtalradwegs sowie des Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radwegs. Leute, die diesen fahren wollen, haben in Calw praktisch keine Alternative zur Fußgängerzone. Die Bischofstraße ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der Enge keine attraktive Route. Hinzu kommen Kinder und Jugendliche, die auf ihrem Schulweg durch die Bad- und die Lederstraße müssen.

Kompromiss gefunden

Das Ergebnis: In Calw hielt sich die Mehrzahl der Radfahrer nicht an die Regel, von ihrem Fahrrad abzusteigen und es zu schieben. Wie eine Verkehrszählung aus dem Jahr 2018 zur Mittagszeit ergeben hatte, schoben gerade einmal drei von insgesamt 41 Radfahrern. Der Rest fuhr demzufolge unerlaubterweise – 20 davon immerhin mit "angepasster Geschwindigkeit". Das ging aus einer Sitzungsvorlage hervor, mit der sich der Bau- und Umweltausschuss im Herbst 2020 beschäftigt hatte.

Das Resultat der damaligen Debatte: Da sich ohnehin keiner an die Regel hält, kann man sie auch gleich abschaffen. Oder, eleganter ausgedrückt, wollte man die Radfahrer, die ohnehin rücksichtsvoll fahren, aus der Illegalität holen und die anderen durch Öffentlichkeitsarbeit erreichen.

Der Kompromiss: Radler sollten auf ihrem Drahtesel die Fußgängerzone durchqueren dürfen, allerdings müssen sie im Schritttempo fahren. Das Ganze sollte zunächst für ein Jahr befristet gelten.

Derzeit in der Produktion

Im Februar diesen Jahres fiel die finale Entscheidung: Nach einer Auswertung mit "durchwachsenen Erfahrungen" – die Situation habe sich durch den Versuch weder verbessert, noch verschlechtert, wie es damals hieß – entschied der Bau- und Umweltausschuss, das Radfahren dauerhaft zu erlauben.

Damit die Regelung, dass die Radler Schritttempo zu fahren haben, auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird, waren verschiedenen Maßnahmen geplant. Unter anderem große Banner, die quer über die Straße gespannt werden. Doch was ist daraus geworden? Diese Frage stellte Jürgen Ott (Gemeinsam für Calw) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Andreas Quentin, Fachbereichsleiter Planen, Bauen und Verkehr, kündigte an, dass diese im Frühjahr aufgehängt würden. Derzeit seien sie in der Produktion. Man habe die Banner nicht in der kalten Jahreszeit aufhängen wollen, damit sie nicht gleich der winterlichen Witterung ausgesetzt werden, erklärte er. Dass der Herbst so warm und alles andere als winterlich werden würde, habe er nicht ahnen können, schob er schmunzelnd hinterher.