1 Stuttgarter Radfahrer sind laut Fahrradklima-Test nicht wirklich zufrieden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Für den „Fahrradklimatest“ haben bundesweit Hunderttausende Radfahrer Städte bewertet. Karlsruhe liegt im Ranking für Baden-Württemberg vorn – und wird weit besser bewertet als Stuttgart.

Stuttgart - Radler haben es nicht leicht, zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung. Spätestens seitdem Pedelecs die Straßen erobern und coronabedingt immer mehr Menschen auf zwei Rädern Wege zurücklegen, wird es eng auf den Radwegen. Das äußert sich in steigenden Unfallzahlen, aber eben auch in wachsender Unzufriedenheit vieler Radfahrerinnen und Radfahrer. Sie drückt sich in den teils lautstark geführten Debatten etwa um den Stuttgarter Radentscheid oder die Radinfrastruktur im Land aus.

