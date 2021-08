5 Schöne Touren bietet der Schwarzwald für Radfahrer. Foto: Schuster

Die hier beschriebene Fahrrad-Tour führt uns ein Stück entlang von Brigach sowie Breg und weiter durch das Wutachtal bis nach Waldshut am Hochrhein.

St.Georgen - Wir starten in St. Georgen, aber man kann auch leicht von unterwegs in die sehr abwechslungsreiche Strecke einsteigen. Der Weg führt uns zunächst durch das Groppertal bis nach Villingen. Am Ortsrand biegen wir rechts ab in Richtung Pfaffenweiler sowie Tannheim und erreichen schließlich den Donaueschinger Teilort Wolterdingen mit seinem Wahrzeichen, der 1912 fertiggestellten alten Brücke über die Breg. Sie überqueren wir und steigen dann, stets der Beschilderung folgend, in den Bregtal-Radweg Richtung Bräunlingen ein. Bei leichtem Rückenwind kommt bald die alte Zähringerstadt in Sicht.

Zwischenstopps zur Besichtigung der historischen Altstädte

Hier, genauso wie dann später in Hüfingen, lohnen sich kleine Zwischenstopps zur Besichtigung der historischen Altstädte. In Hüfingen kreuzen sich verschiedene Radrouten. Wir orientieren uns in Richtung Hausen vor Wald, radeln weiter wunderbar abseits des Straßenverkehrs und genießen die tolle Landschaft der Südbaar entlang der östlichen Abhänge des Schwarzwalds. Oberhalb des Ortes überqueren wir die Wasserscheide von Rhein und Donau und können die Räder jetzt ordentlich rollen lassen.

Rechts unten rauscht ab Achdorf die wildromantische Wutach. Hier treffen wir auf den Südschwarzwald-Radweg, der den gleichnamigen Naturpark umrundet. Ihm folgen wir bis zum Ziel unserer Tour, Waldshut. Doch Achtung – bitte nicht zu früh freuen! Ab Achdorf verlassen wir nämlich kurzzeitig den Bach und haben noch bis zum Wanderparkplatz, oberhalb von Fützen, einige kurze aber heftige Anstiege zu bewältigen.

Bummel durch das Städtle

Oben angekommen, bietet sich bei herrlicher Fernsicht eine Verschnaufpause geradezu an. Etwas unterhalb liegt der malerische Blumberger Teilort Fützen. Und dann ist da ja auch noch die Sauschwänzlebahn, deren Gleis wir unterqueren. Wer möchte, kann sich hier oben auf dem interessanten Eisenbahn-Lehrpfad informieren, mit tollem Blick auf die Trasse – wirklich sehr empfehlenswert!

Wir folgen dem Streckenhinweis und radeln weiter bergab Richtung Grimmelshofen/Stühlingen. In Stühlingen begrüßt uns das Schloss Hohenlupfen. Ein Bummel durch das Städtle lohnt sich sehr. Der gut ausgebaute und perfekt beschilderte Radweg verläuft inzwischen längst wieder entlang der Wutach, die sich hier unten im Tal, inzwischen gezähmt, zum ordentlichen Bach verbreitert hat.

Über Eggingen, Wutöschingen und Lauchringen erreichen wir schließlich die mittelalterlichen Städte Tiengen und danach Waldshut – beide mit malerischer Altstadt und großer Historie ausgestattet, aber längst politisch vereint. Auf der anderen Seite des Rheins liegt schon die Schweiz. Hier mündet die Aare in den Grenzfluss.

Wir haben das Ziel unserer Radtour von den Höhen des mittleren Schwarzwaldes bis hinab nach Waldshut erreicht.

Rückreise mit der Bahn

Die Rückreise mit der Bahn ist bei nur einem Umstieg in Singen problemlos. Unsere etwa 90 Kilometer lange Strecke verläuft sehr abwechslungsreich und erfordert etwas Kondition – aber es lohnt sich auf alle Fälle!