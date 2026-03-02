Radbörse in Tailfingen: Kinderräder sind heiß begehrt und Mangelware

In der Zollern-Alb-Halle in Tailfingen findet am Samstag, 14. März, wieder die große Radbörse der RSG Zollern-Alb statt.
Jährlich warten viele Hobbyradler und Fahrradbegeisterte auf das große Event im Kalender, wenn die Radsportgemeinschaft (RSG) Zollern-Alb `82 Albstadt wieder die Türen der Zollern-Alb-Halle in Tailfingen öffnet und man entweder auf Schnäppchenjagd oder auf die Suche nach dem günstigen Traumfahrrad gehen kann. Ob es die älteste Fahrradbörse und vielleicht auch die größte in Deutschland ist, kann der erste Vorsitzende Stefan Schairer nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Aber sie ist zumindest eine der ältesten und größten. Und das will etwas heißen.