Radball RSV Lauterbach: Jugendarbeit trägt Früchte

D-Kader als Sprungbrett

Zudem gilt der D-Kader als „Sprungbrett“, um in den Bundeskader aufzusteigen. Mit der Aufnahme von King/Buchholz brechen die beiden somit einen Vereinsrekord, da sich in der Geschichte des RSV „Blitz“ Lauterbach noch nie zur selben Zeit drei Mannschaften im Landeskader befanden. Dies zeugt von guter Jugendarbeit, da die Lauterbacher nun in jeder möglichen Altersklasse Kadermitglieder sind. Hannes King und Sam Buchholz folgen damit den Mannschaften Paul Buchholz und Niklas Haas (U17) sowie Patrick Fischer und Max Echtle (U19) und dürfen sich nun offiziell zu den besten Teams in Baden-Württemberg zählen.