Radball RSV Lauterbach: Jugendarbeit trägt Früchte
Erreichen nächsten Meilenstein ihrer Karriere: Sam Buchholz (links) und Hannes King vom RSV Lauterbach Foto: RSV

Hannes King und Sam Buchholz, U15-Radballer des RSV Lauterbach, wurden in den Landes-Kader nominiert.

Hannes King und Sam Buchholz, U15-Radballer des RSV Lauterbach, wurden in den BW-Kader nominiert. Im Landeskader Baden-Württemberg befinden sich die besten Mannschaften des Bundeslandes und dürfen zusätzlich zum Training im Heimatverein zur Förderung ihrer sportlichen Leistungen, regelmäßig an Trainingslehrgängen teilnehmen, die an der Landessportschule Albstadt-Tailfingen stattfinden. Die Aufnahme in den Kader ist für jedes Team im Nachwuchsbereich der nächste große Schritt in der Karriere, da sich durch das stark erhöhte Trainingspensum auch die sportlichen Erfolge deutlich steigern lassen.

 

D-Kader als Sprungbrett

Zudem gilt der D-Kader als „Sprungbrett“, um in den Bundeskader aufzusteigen. Mit der Aufnahme von King/Buchholz brechen die beiden somit einen Vereinsrekord, da sich in der Geschichte des RSV „Blitz“ Lauterbach noch nie zur selben Zeit drei Mannschaften im Landeskader befanden. Dies zeugt von guter Jugendarbeit, da die Lauterbacher nun in jeder möglichen Altersklasse Kadermitglieder sind. Hannes King und Sam Buchholz folgen damit den Mannschaften Paul Buchholz und Niklas Haas (U17) sowie Patrick Fischer und Max Echtle (U19) und dürfen sich nun offiziell zu den besten Teams in Baden-Württemberg zählen.

 