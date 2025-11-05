Radball RSV Lauterbach: Jugendarbeit trägt Früchte

Hannes King und Sam Buchholz, U15-Radballer des RSV Lauterbach, wurden in den Landes-Kader nominiert.
Hannes King und Sam Buchholz, U15-Radballer des RSV Lauterbach, wurden in den BW-Kader nominiert. Im Landeskader Baden-Württemberg befinden sich die besten Mannschaften des Bundeslandes und dürfen zusätzlich zum Training im Heimatverein zur Förderung ihrer sportlichen Leistungen, regelmäßig an Trainingslehrgängen teilnehmen, die an der Landessportschule Albstadt-Tailfingen stattfinden. Die Aufnahme in den Kader ist für jedes Team im Nachwuchsbereich der nächste große Schritt in der Karriere, da sich durch das stark erhöhte Trainingspensum auch die sportlichen Erfolge deutlich steigern lassen.