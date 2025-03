Die Radballer des RSV Lauterbach, Patrick Fischer und Max Echtle, haben sich unter dem Jubel zahlreicher mitgereister Fans für das DM-Halbfinale der U19 qualifizieren.

Gute Leistung abgerufen

In Worfelden (bei Frankfurt) schafften sie es im DM-Viertelfinale dank einer guten Leistung auf Platz zwei, sind damit bereits in ihrer ersten gemeinsamen Saison unter die besten 24 Mannschaften aus ganz Deutschland in ihrer Altersklasse.

Wohin die Reise zum Halbfinale geht, steht für das neu formierte Team aus Lauterbach aktuell noch nicht fest. Nachdem sich jedoch nur die beiden Erstplatzierten für das DM-Finale qualifizieren, hängt eine mögliche Endrundenteilnahme auch etwas davon ab, welche Mannschaften sich in derselben Halbfinal-Gruppe wie Fischer/Echle befinden.

Traum vom Finale

Mit viel Glück könnte der Traum vom Finale wahr werden.

Mut machen insbesondere die guten Leistungen gegen die aktuellen Spitzenteams, gegen die man gut mithielt.

Im erster gemeinsamer Saison völlig überrascht

So war man auch am Samstag mit dem viermaligen Deutschen Meister und voraussichtlichem EM-Teilnehmer aus Worfelden zur Überraschung der Zuschauer nahezu auf Augenhöhe, und musste sich nur aufgrund von zwei Standardsituationen und einem Strafstoß 0:3 geschlagen geben. Dank diesem guten Ergebnis konnte man in der Endabrechnung Platz zwei vor Alpirsbach behaupten, gegen die man sich mit 3:3 getrennt hatte. Mit zwei Siegen gegen Singen (4:1) und Ebersbach (10:0) legte die U19 des RSV den Grundstein für die Halbfinal-Teilnahme. Bis zum 12. April bleibt Fischer/Echtle noch etwas Zeit, sich im Training entsprechend vorzubereiten.