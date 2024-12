Ringen Oberliga Heimsieg für AB Aichhalden

An Dramatik kaum zu überbieten war der letzte Wettkampf des AB Aichhalden in der Oberliga. Zur Pause lagen die ABA-Ringer fast schon aussichtslos zurück. In einem wahren Herzschlagfinale drehte man den Kampf und gewann mit 15:14 gegen den KSV Neckarweihingen.