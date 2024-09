Radarkontrolle in Bisingen

1 Der Blitzer in der Thanheimer Straße könnte nun öfter auslösen als zu Anfang des Jahres. Foto: Julia Gern

In Bisingen ist seit einigen Monaten erhöhte Vorsicht geboten: Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind, werden eher geblitzt als früher.









Anfang dieses Jahres war es noch recht unwahrscheinlich, in Bisingen geblitzt zu werden. Damals gab es im gesamten Zollernalbkreis nur zwei Messinnenteile, also Kameras inklusive Messsystem. So war es nicht möglich, dass alle Blitzer gleichzeitig auslösen konnten.