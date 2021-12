1 Der Enforcement Trailer unter dem Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz erhitzt die Gemüter in Schwenningen. Foto: Tauser

Es blitzt und leuchtet seit geraumer Zeit unter dem Weihnachtsbaum auf dem Schwenninger Marktplatz. Das "besondere Geschenk" in Form des Enforcement Trailers, dem sogenannten Blitzeranhänger, kommt allerdings alles andere als gut an.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Die ersten kritischen Stimmen wurden im sozialen Netzwerk Facebook laut, Leserbriefe erreichten unsere Redaktion, und am Dienstagabend echauffierte sich die Grünen-Stadträtin Helga Baur in der Sitzung des Technischen Ausschusses über die Platzierung des Enforcement Trailers der Stadt Villingen-Schwenningen. Das Radargerät steht nämlich seit geraumer Zeit unter dem Weihnachtsbaum auf dem Schwenninger Marktplatz.

Baur sagte: "Wir sind uns alle einig, dass Geschwindigkeiten kontrolliert werden müssen. Aber der Standort des Blitzers unter dem Weihnachtsbaum ist geschmacklos und ein unmögliches Ding!" Schon Tage zuvor hatte der Schwenninger Gottfried Schmidt in einem Leserbrief an den Schwarzwälder Boten dieselbe Auffassung wie die Stadträtin. Bürgermeister Detlev Bührer, der die Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag leitete, ließ sich allerdings zu keinem Kommentar hinreißen.

Schuhe und Mordgeschichten am Weihnachtsbaum

Und das war nicht das einzige Anliegen, das Helga Baur in Bezug auf den Weihnachtsbaum hatte. Sie berichtete davon, wie sie jüngst mit ihrem Besuch aus Amerika durch die Stadt und über den Marktplatz schlenderte, als ihr eine etwas seltsame Weihnachtsdekoration am Baum auffiel: "Da hängen im unteren Bereich überall schwarze Schuhe und laminierte Zettel, auf denen von Frauen-Morden berichtet wird." Das könne ja wohl kaum zur Weihnachtsdekoration gehören, sagte Baur.

Ihre Vermutung: "Möglicherweise ist der Weihnachtsbaum von den Veranstaltern des Aktionstages Gewalt gegen Frauen für deren Zwecke verwendet worden. Aber auch das ist in meinen Augen nicht in Ordnung", kritisiert Helga Baur. Sie bitte darum, dass diejenigen, die die Sachen an den Baum gehängt haben, diese auch wieder entfernen. Bürgermeister Bührer versicherte, er werde prüfen lassen, "was zur tatsächlichen Dekoration gehöre und was nachgerüstet wurde".