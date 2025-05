80-Jährige stirbt bei Unfall in Haslach

1 Die Fahrradfahrerin starb noch an der Unfallstelle. Foto: Kzenon Bei einem schweren Verkehrsunfall in Haslach ist am Dienstagvormittag eine Seniorn ums Leben gekommen.







Bei einem schweren Verkehrsunfall in Haslach ist am Dienstagvormittag eine 80-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin gegen 11.40 Uhr mit dem Rad in westliche Richtung unterwegs, als sie im den Einmündungsbereich bei der Sporthalle und dem Freibad einen vorfahrtsberechtigt von rechts kommendes Auto übersah.