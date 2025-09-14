Rad-Rundfahrt in Spanien: Wieder Proteste bei Vuelta - Feld muss anhalten

1 Die Proteste sorgten während der gesamten Vuelta für Aufsehen. Foto: Andrea Comas/AP/dpa Auch auf der letzten Etappe versuchen Demonstranten, die Spanien-Rundfahrt zu blockieren. Das Feld kommt zum Stehen.







Madrid - Auf der letzten Etappe des Radrennens Vuelta á España haben propalästinensische Demonstranten erneut das Fahrerfeld blockiert. Rund 60 Kilometer vor dem Ziel in Madrid stand eine Gruppe von Menschen mit einem Banner auf der Straße. Einige Fahrer versuchten, um die Demonstranten herumzufahren. Ein Profi wurde von einer Demonstrantin festgehalten. Auch an anderen Stellen der Strecke waren große Gruppen zu sehen, die protestierten.