Rad-Rundfahrt in Spanien: Wieder propalästinensische Proteste bei Vuelta

Bola del Mundo - Beim Radrennen Vuelta á España ist es erneut zu propalästinensischen Protesten auf der Strecke gekommen. Knapp zwanzig Kilometer vor dem Ziel der 20. und vorletzten Etappe der Rundfahrt versuchte eine Gruppe von Demonstranten, eine Straße zu blockieren. Die Führungsgruppe und das Hauptfeld konnten aber um die Menschen auf dem Weg zum Schlussanstieg zum Bola del Mundo herumfahren. Polizisten versuchten, die Blockade aufzulösen. Mehrere Demonstranten hatten palästinensische Fahnen in den Händen.