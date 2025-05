Der nächste Schritt in Sachen Fahrradfreundlichkeit ist in Nagold getan. Mit gleich drei Reparaturstationen für Fahrräder und E-Bikes, unterstützt die Stadt fortan die Infrastruktur für die wachsende Radfahrgemeinde auf ganz praktische Art.

Eine abgesprungene Kette, ein verkantetes Ästchen, ein plötzlicher Platten: Für Radfahrer sind Pannen nicht nur ärgerlich. Sie sind oft auch auf die Schnelle gar nicht so einfach zu beheben.

Das liegt zum einen daran, dass nicht jeder Radfahrer ein begnadeter Hobby-Handwerker ist. Vor allem geht es aber auch um ganz praktische Fragen, die beim Beheben eines kleineren Schadens zu lösen sind. Zum Beispiel: Wo bekomme ich jetzt nur passendes Werkzeug her?

Immer öfters sieht man Fahrrad-Reparaturstationen. Auch die Stadt Nagold hat in den vergangenen Wochen nachgerüstet – und gleich drei solcher Stationen aufgebaut.

„Es sind alle gängigen Werkzeuge zur Montage am Fahrrad vorhanden, einschließlich Reifenheber und Luftpumpe zur Reparatur eines platten Reifens“, informiert die Stadt Nagold auf Nachfrage der Redaktion über die Ausstattung.

„Die Stationen sind sehr robust gebaut“

Dabei sind die Werkzeuge wie zum Beispiel Schraubenzieher, Imbus-Schlüssel oder Schraubenschlüssel an Stahlseilen befestigt. Zudem bietet jede Reparatur-Station die Möglichkeit, das Rad auch an einer Halterung aufzuhängen, um so besser daran arbeiten zu können.

Griffbereit: Das passende Werkzeug ist schnell gefunden. Foto: Heiko Hofmann

„Die Stationen sind sehr robust gebaut“, versichert Nagolds Pressesprecherin Julia Glanzmann. Deshalb auch die „diebstahlsicheren Drahtseile“ an den einzelnen Werkzeugen. Die Luftpumpe mit den gängigen Ventilaufsätzen ist seitlich in die Station integriert. Glanzmann weiter: „Der Luftschlauch der Pumpe ist ebenfalls verstärkt.“ Auch hier soll Vandalismus vorgebeugt werden.

Stationen direkt am Radweg

An drei Standorten in Nagold befinden sich die Reparaturstationen: Fast mitten in der City gibt es eine am Longwyplatz, gleich neben der Kämmerei. Eine weitere Station befindet sich direkt am Radweg in Richtung Altensteig am Schlossberg-Rand des Badepark-Parkplatzes. Die dritte Station ist ebenfalls direkt am Radweg zu finden, am städtischen Bauhof in Richtung Emmingen und Wildberg.

Laut Angaben der Stadt Nagold kostet eine Station mitsamt Tiefbau und Einbau etwa 4500 Euro.