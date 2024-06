Rad-DM in Bad Dürrheim

1 Liane Lippert ist Topfavoritin im Frauenrennen. Die Friedrichshafenerin will zum dritten Mal in Folge das Meistertrikot holen. Foto: Heinz Wittmann

Von Freitag bis Sonntag geht es bei den deutschen Meisterschaften im Straßenradsport um Gold, Silber und Bronze. Vier Lokalmatadoren sind am Start.









Nach dem vergangenen Jahr und 2001 finden an diesem Wochenende zum dritten Mal die deutschen Straßen-Radmeisterschaften in Bad Dürrheim statt. Mehr als 1000 Sportlerinnen und Sportler treten in die Pedale.