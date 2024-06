1 Jan Ullrich sprach nach dem Eliterennen der Herren von einem „fantastischen Tag“. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ex-Weltklassefahrer ist begeistert von Bad Dürrheim. Zuschauer äußern sich überwiegend positiv. Sieger Marco Brenner vom Tudor Pro Cycling Team blickt auf sein Rennen zurück.









Jan Ullrich hat zahlreiche Deutsche zu Radsportfans gemacht. Aber auch über seine Dopingvergangenheit wurde in diversen Medien in größter Ausführlichkeit berichtet. Bei den Siegerehrungen der deutschen Meisterschaften standen nun andere im Mittelpunkt, an diesem Sonntag in erster Linie Elite-Sieger Marco Brenner.